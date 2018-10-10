Kızılay elektrik satın almak için ihale açıyor

Türk Kızılayı şubelerinin elektrik ihtiyacını ihale ile sağlayacak. Firmalar tekliflerini en geç 5 Kasım'a kadar iletecekler.

Türk Kızılayı tarafından orta gerilim ve alçak gerilim abonesi olan ve serbest tüketici belgesi almaya hak kazanan Türk Kızılayı birimlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi serbest piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak kapalı zarf ile teklif almak suretiyle satın alınacak.

Konu ile ilgili ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.Firmalar en az 500 bin TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte verecekler.

Firmaların ihale zarflarını en geç 5 Kasım 2018 günü saat 10.00’da kadar teslim edecek. Teklifler 6 Kasım 2018 günü saat 14.00’da Genel Müdürlük Toplantı Salonunda açılacak.

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