KKTC’de Türkiye’den gelen alıcılarla emlak satışı arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'den gelen alıcılar sayesinde emlak sektöründe hareketlilik yaşandığı belirtildi. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, "Türk insanı Kuzey Kıbrıs'ı hem yakın görüyor, hem de ayrı bir ülke. O nedenle, Türkiye'den Ada'ya bir kaçış oluyor" dedi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türkiye’den gelen alıcılar sayesinde Kuzey Kıbrıs’ta emlak sektörünün hareketlendiğini söyledi.1974’ten sonra Ada’ya Türkiye’nin elit olarak bilinen kesiminin yatırım yapmaya başladığını belirten Sungur, “İş insanları, doktorlar, askerler Kuzey Kıbrıs’tan emlak almaya başladı. Bu bizler için çok sevindirici bir olay” dedi. Sungur, Rusya, Norveç ve İsveç’ten de yoğun bir talebin olduğunu belirten Sungur, Kuzey Kıbrıs’ta lüks otellerdeki artış sonrası emlak alanında da ciddi bir canlanma olduğunu ifade etti. Sungur, “Otellerde konaklamaya gelenler, buradaki iklimi ve ortamı görünce emlak almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLER KİRA VERMEK YERİNE EV SATIN ALIYOR’

Üniversitelere gelen öğrencilerin de kira vermek yerine ev satın aldığını söyleyen Sungur, Kuzey Kıbrıs’ın Ortadoğu’nun en güvenli ülkesi olduğuna işaret etti. Hasan Sungur, “Ortadoğu’daki duruma bakıldığında, insanlar güvenli ve huzurlu yerler arıyor. Bunların en başında gelen ülke ise Kuzey Kıbrıs. Türkiye’den ve bölgeden buraya gelenler bunları dikkate alıyor” dedi.

‘İSTANBUL VE İZMİR’DEN EMLAK ALANLARIN SAYISI ARTTI’

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de, adadaki hayatın rahatlığı ve demokratik ortamının insanları ülkeye çektiğini ifade etti. Coğrafyadaki en güvenlik ülke olduğunu kaydeden İsmet Esenyel, “Biz bakanlık olarak turistlerle anketler yapıyoruz. Anketlerde de güvenlik, demokratik bir ortam ve rahatlık öne çıkıyor” dedi. Çeşme yerine Kıbrıs’a bir yönelme olduğunu anlatan Esenyel, “İnsanlar her hafta sonu veya 15 günde bir Kıbrıs’a geliyor. Otelde kalmak yerine, emlak sektörüne yöneliyor. Emlak satışları da bu nedenle arttı. İstanbul ve İzmir´den emlak alanların sayısı arttı” dedi. Turist sayısındaki artışın da gözle görülür şekilde olduğunu ifade eden Esenyel, “Geçen yıl turist sayısını yüzde 23 artırdık. Bir milyon 142 bin turist ülkemize geldi. Turistlerimiz; yaşanabilir bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs’ta yatırıma da yöneliyor” dedi.

‘EMLAK SEKTÖRÜ EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR‘

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, “Kuzey Kıbrıs kaçış ülkesi haline geldi. Emlak sektöründeki artış ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu. Cafer Gürcafer, özellikle Rusya, Çin ve Arap ülkelerinden yoğun bir akışın olduğunu söyledi. Kıbrıs sorunu nedeniyle ortada duran ‘mülkiyet sorununun’ sadece Avrupalıları korkuttuğuna dikkat çeken Gürcafer, “Rusya, Çin ve Arap dünyası, Rum malı Türk malı noktasına bakmıyor. Huzur için adımlar atıyor” dedi.

‘TÜRKİYE’DEN ADAYA KAÇIŞ OLUYOR’

Türkiye’den de artışın giderek yükseldiğini anlatan Gürcafer, “Kuzey Kıbrıs’ı hem yakın görüyor, hem de ayrı bir ülke. O nedenle, Türkiye’den Ada’ya bir kaçış oluyor” dedi. Ülkede konut alanında iyi bir analizin de yapılması gerektiğini söyleyen Gürcafer, “Bunu yaptıktan sonra ülke daha iyi bir emlak sektörüne kavuşur. Şimdi her isteyene emlak satışı yapıyoruz. Sadece güvenliğine bakarak. Ancak terör ve benzeri güvenlik soruşturması yeterli değil. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısını da bozmamalı ülkeye yerleşenler” diye konuştu.

YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU

KKTC’de, 2016’da emlakta yüzde 30 artış oldu. KKTC’de emlak alacaklar, Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi. KKTC Bakanlar Kurulu, ‘güvenlik soruşturması’ temiz çıkanlara konut alma izni veriyor. Bakanlar Kurulu’ndan onay alanlar, ev sahibi oldukları için rahatlıkla oturma izini de alabiliyor. Son iki yılda izin alanların sayısı 5 bine çıktı.

BİR MİLYAR TL’LİK SEKTÖR

Cafer Gürcafer’in verdiği bilgiye göre emlak sektörü; ülke ekonomisinin yüzde 11’ini oluşturuyor. Bu da yaklaşık bir milyar TL’ye denk geliyor. Adada şu anda vize alan proje sayısı bin 500’ün üzerinde. Bu rakam yaklaşık 50 bin yeni konut demek. KKTC’de daire fiyatları ortalama 50 (270 bin TL) bin sterlinden başlıyor. Bu rakam Girne’de 100 bin (530 bin TL) ile 1 milyon Sterlin (5 milyon 300 bin TL) arasında değişiyor.

DHA