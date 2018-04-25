Koç Grubu’ndan Altay tankı açıklaması

Otokar Altay muharebe tankının seri üretimi ihalesini kazanamadığını açıkladı.

Savunma sanayi ve ağır ticari araç üreticisi Otokar Altay muharebe tankının seri üretimi ihalesini kazanamadığını açıkladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Twitter hesabında, 250 adet tankın seri üretimi ve güç grubu geliştirilmesi için BMC AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlandığı dün açıklanmıştı.

KAP’A AÇIKLADI

Otokar KAP’a yaptığı açıklamada, “Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı doğrultusunda Altay tankının seri üretimi için şirketimiz dışındaki adaylardan biri ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Seri üretim ihalesine katılamadığının belli olmasının ardından dün yüzde 6.5 değer yitiren Otokar, bugün de yüzde 3.9 kayıpla 87.95 lirada bulunuyor.

REUTERS

