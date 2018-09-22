Kocaeli ve Hakkari’de ekmeğe zam

Kocaeli’de ekmek fiyatları zamlandı. Fırıncılar Odası ekmeğe yapılan zam tepki çekmesin diye 250 gram olan ekmeğin gramajını 200 grama düşürdü. Hakkari'de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da simit fiyatına da bu hafta zam yapılmıştı.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı Fırıncılar Odası ekonomik kriz nedeniyle artan giderler dolayısıyla fiyatlarına zam yaptı. Oda yetkilileri un, yağ, susam, maya, nakliye gibi bütün giderlerin artması nedeniyle uygulamaya koyduğu zammı gizledi.

Tepki çekmemek için ekmek fiyatını artırmayan, bunun yerine ekmeğin gramajını düşüren oda yetkileri yaptıkları uygulama ile somun ekmeğin yüzde 20 zamlanmasını sağladı.

Tam buğday ekmeğine de gizli zam geldi. Tam buğdaya yapılan zam oranı ise yüzde 25 oldu. 750 gram somun ekmek, 2.000 gram Trabzon ekmeği, 800 gram köy ekmeği ve sarı buğday ekmeği satıştan kaldırıldı.

Öte yandan İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre; bugün Hakkari’de de 220 gram 1 TL’lik ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruşa çıktı. Ekmeğe yüzde 30 zam yapıldı.