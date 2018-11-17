Koç’tan ilk 9 ayda 6.4 milyar TL yatırım

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 2018 yılının ilk 9 ayında 6.4 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 27'ncisi Adana'da gerçekleşti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç dünya genelinde iş yapma biçimleri ve tüketici alışkanlıklarının önemli bir değişim geçirdiğini belirterek şöyle konuştu:

CİRO MİLLİ GELİRİN YÜZDE 7’Sİ

Yurtiçinde ve yurtdışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ülkemiz sanayine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürdüklerini söyleyen Ömer M. Koç; “Son 5 senede yaptığımız yaklaşık 35 milyar TL'lik yatırımın üzerine 2018'in ilk 9 ayında yaklaşık 6,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik.

Yatırımlarımıza devam ederken mali yapımızı sağlam tutuyor, risk yönetimi sistemlerimize özel önem vermeyi sürdürüyoruz. Bu hassasiyetimizin özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda daha da önem kazandığını görüyoruz. Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 7'sine eşdeğerdir.

İHRACATIN YÜZDE 10’UNU GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Şirketlerimiz ülkemizin ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Ne mutlu ki, bu sene de ciro büyüklüğü ve ihracat sıralamalarının ilk 10'unda dört şirketimiz yer aldı. İhracat pazarlarımızı çeşitlendirme stratejimizin yine bu dönemde ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz.

Elde ettiğimiz gelirler sonucu topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 8'ine tekabül etmektedir. Ayrıca ülkemizdeki özel sektör Ar-Ge yatırımlarında, Ar-Ge merkezi sayısında ve Ar-Ge personeli istihdamında açık ara öndeyiz. 2007 – 2017 döneminde yaklaşık 8,2 milyar TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik.

Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri toplam piyasa değerinin yüzde 19'udur.

En büyük piyasa değerine sahip şirket Koç Holding'dir. En önemlisi de ülkemize gurur kaynağı kurumlar ve insanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Yıllardır iftiharla taşıdığımız bu bayrak, bayilerimizle birlikte ülkemiz için yarattığımız en büyük değerdir. Sayısı sekiz bini aşan bu bayi gücü, topluluğumuzun en önemli rekabet avantajıdır” dedi.