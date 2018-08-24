Fransız asgari ücretli İstanbul’da 17 gece kalıyor biz 1 gece kalamıyoruz

Turizm sezonu sona ermek üzere... Bu yıl euro kuru sebebiyle yurt dışına çıkmak pek çok kişi için hayal olarak kaldı. Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da en pahalı konaklama gece başı ortalama 263 euro ile Paris'te oldu. İstanbul'da otelde bir gece konaklama ücreti ortalama 88 euro olarak tespit edildi. Ortalama fiyatlar baz alındığında Paris'te asgari ücretle çalışan bir kişi İstanbul'da 17 gece otelde kalabiliyor. İstanbul'da asgari ücretle çalışan biri ise bir gece bile Paris'te kalamıyor! Paris'te çok pahalı otellerin bulunması bu şehrin fiyatını yukarı çekiyor.

Konaklamada dünya çapında en pahalı şehirler belli oldu. Dünya çapında araştırma ve veri analiz şirketi STR Global'in yaz dönemine ilişkin için tüm kategorilerde otel fiyat verilerinden hareketle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan araştırmada, oda fiyatlarının en pahalı olduğu ilk üç şehir sırasıyla Paris, Tel Aviv ve New York olarak öne çıktı. Bu ortalama fiyatlarla birlikte Paris’te yaklaşık 1500 euro kazanan bir asgari ücretli İstanbul’da 17 gün otelde konaklayabiliyor. İstanbul’da 1606 TL kazanan bekar bir asgari ücretli ise ortalama fiyat olan 263 euro (1788 TL) düşünüldüğünde bir gece bile Paris’te kalamıyor.

En pahalılar listesinde ilk 20 sırasında Avrupa şehirlerinin ağırlıkta olduğu dikkat çekti. Ortalama doluluk oranının yüzde 88 olduğu Paris'te ortalama günlük satılan oda bedeli 263 Euro'ya ulaşarak konaklamada dünyanın en pahalı şehri oldu.

AVRUPA ŞEHİRLERİ AĞIRLIKTA

İsrail'in Tel Aviv kenti 239 Euro ile dünyanın en pahalı ikinci şehri olurken, üçüncü sıradaki New York'ta ortalama oda fiyatları 236 Euro düzeyinde bulunuyor.

İsviçre'den iki şehir, Zürih 216 Euro ile dördüncü, Cenevre 215 Euro ile beşinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla Roma 182 Euro, Londra 181 Euro, Kopenhag 179 Euro, Amsterdam 178 Euro, ve Dublin 168 Euro ile ilk 10'daki diğer şehirler oldu.

Bu şehirlerde ortalama doluluk oranları yüzde 80 ile 90 civarında seyrediyor. STR'nin araştırmasında yer alan ve Haziran 2018'de ortalama doluluk oranı yüzde 57 olan İstanbul'da ortalama oda fiyatı 88 Euro oldu.

Bu fiyat ile İstanbul konaklama sektöründe dünya genelinde en pahalı ilk 20 şehir arasına giremedi.

FİYATLAR KONGRE TURİZMİNİ ARTIRIR

Verileri değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır tarafından basına yapılan açıklamada, turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu vurgulanarak, şunlar söylendi: “Yüksek sezonla birlikte fiyat artışının da gerçekleşmesi bizi mutlu ediyor. İstanbul ve Antalya'nın yeniden fiyat artışı yakalaması memnuniyet verici. Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Özellikle 3 yıl öncesine kadar 150-200 Euro ortalama fiyatlara sahip olan İstanbul'un yeniden bu fiyat düzeyine dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunun için de en önemli enstrüman kongre turizmi olacaktır. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır. İstanbul'u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atmalıyız. Türkiye'nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı.”