Konkordato ne demek? Konkordato nedir?

Son zamanlarda Türkiye'de önemli şirketlerin konkordato ilan etmesi ile konkordato nedir merak ediliyor. Peki konkordato nedir? Konkordato müessesesi, finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir.

Konkordato ile borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir anlaşma anlamına gelen konkordato sistemi ile borçlu olan firma belirlenen sürede ödemeye deva eder. Yeni sistemde firmanın iflas kararına en çok alacaklı olan firma karar verir. Peki Konkordato tam olarak ne demektir?

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Konkordato projesini inceyen icra mahkemesi, borçlunun gerekli şartları taşıdığı kanısı varırsa, borçluya iki aylık bir Konkordato süresi verir. Bu süre içinde vatandaş borçlarının %50’sini ödemesi gerekir. Hakimler Ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirler.

Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.'nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması