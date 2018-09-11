Konukoğlu ailesinin bir ferdi tutuklandı

İstanbul'daki Medigen Farma İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş isimli medikal firmaları aracılığıyla, sağlık sektöründeki 30'a yakın firmayı 80 milyon lira civarında dolandırdığı yönündeki “suç duyurusu” üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Burak Konukoğlu yapılan işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddederek serbest bırakılması talebinde bulununan Konukoğlu'nu kuvvetli suç delillerini karartma şüphesiyle tutuklanmasına hükmetti.
Konukoğlu'nun adı, geçen yıl İranlı iş adamı A.S. (35) ile kız kardeşlerinin kaçırılması olayına karışmış, görülen davada Konukoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gaziantep’te yerleşik SANKO Holding, tutuklanan işadamı Osman Burak Konukoğlu'nun sadece Konukoğlu Ailesi ile akrabalık bağının bulunduğunu, adı geçen kişinin SANKO Holding ve bağlı şirketlerle hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi.