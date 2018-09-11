Konukoğlu ailesinin bir ferdi tutuklandı

Geçen yıl İranlı iş adamı ve kız kardeşlerini, kaçırıp fidye istemek olayıyla gündeme gelen Osman Burak Konukoğlu, sağlık sektöründeki 30'a yakın firmayı 80 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul'daki Medigen Farma İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş isimli medikal firmaları aracılığıyla, sağlık sektöründeki 30'a yakın firmayı 80 milyon lira civarında dolandırdığı yönündeki “suç duyurusu” üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

80 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Burak Konukoğlu yapılan işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddederek serbest bırakılması talebinde bulununan Konukoğlu'nu kuvvetli suç delillerini karartma şüphesiyle tutuklanmasına hükmetti.

İRANLI İŞ ADAMINI KAÇIRDILAR

Konukoğlu'nun adı, geçen yıl İranlı iş adamı A.S. (35) ile kız kardeşlerinin kaçırılması olayına karışmış, görülen davada Konukoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SANKO HOLDİNG: BAĞIMIZ YOK

Gaziantep’te yerleşik SANKO Holding, tutuklanan işadamı Osman Burak Konukoğlu'nun sadece Konukoğlu Ailesi ile akrabalık bağının bulunduğunu, adı geçen kişinin SANKO Holding ve bağlı şirketlerle hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi.