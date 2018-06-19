Konut fiyat endeksi Nisan’da yüzde 1,47 yükseldi

Konut fiyat endeksi, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47 oranında artarak 259,64 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan ayı konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, KFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 10.06 artışla 259,64 seviyesinde gerçekleşti. KFE, Üç büyük il İstanbul, Ankara ve İzmir’de yıllık bazda sırasıyla yüzde 3,77, yüzde 6,71 ve yüzde 17,46 artış gösterdi.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,31 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 1,39 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında artarak 222,32 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,39 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 0,68, 1,26 ve 1,52 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,52, 6,27 ve 16,77 oranlarında artış gösterdi.

İHA