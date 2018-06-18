Türkiye’de 2007 yılında yasalaşan mortgage ya da diğer adıyla konut kredisi ile yıllar boyunca kira ödemek yerine, aylık ödeme koşullarınıza uygun uzun vadelerde konut kredisi çekerek bir ev sahibi olmak mümkün oluyor. Peki konut kredisi şartları nelerdir? En fazla ne kadar konut kredisi kullanılabilir? Hepsi haberimizde...

BDDK'nın yaptığı yeni düzenleme ile birlikte, uzun vadeli kredi sınıfına giren konut kredisi ile satın alacağınız gayrimenkulün sadece %25’ini peşin ödeyerek konut kredisi almanız mümkün olabiliyor. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya değişiklik gösterse de temel alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. Peki konut kredisi şartları nelerdir? En fazla ne kadar konut kredisi kullanabilirsiniz? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

– Konut kredisi alınırken öncelikler kredi notunuzun en az 1100 olması gereklidir.

– Çok fazla borcunuzun olması, önceden aldığınız kredilerin batık görünmesi, karşılıksız çekinizin olması ve kredi kartı borcunuzun düzensiz ödenmesi kredi notunuzu düşüren etkenler oluyor.

– Hane halkının toplam gelirinin rutin harcamalar düşüldükten sonra kredi borcunu ödemeye yeterli olması gerekiyor.

– Konut kredisi alacak kişinin 18 ile 70 yaş arasında olması isteniyor.

– Konut kredisi almak için başvurduğunuz bankanın yeminli eksperi satın alacağınız gayrimenkul ile ilgili binanın kalitesi, ısınma durumu ve dış görünüşü ayrıca tapuya giderek iskanlı veya hisseli olup olmaması gibi özellikleri araştırarak bir ekspertiz raporu hazırlar. Bu rapora göre de gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkar. Bankalar konut kredisi verirken genelde kendi hazırladıkları bu eksper raporu üzerinden kredi verirler. Yani satın almak için ödeyeceğiniz bedel ile eksper raporu arasında çok fark varsa eksper raporu kabul ediliyor.

EN FAZLA NE KADAR KONUT KREDİSİ ALINABİLİR?

– Düzenli gelir yani maaş, kira ve diğer gelirlerin toplamı. Düzenli geliriniz ne kadar konut kredisi alabileceğinizi belirleyen en önemli kriter.

– Bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız, ödeyeceğiniz kredi yükü de o kadar azalır.

Örneğin; 200 bin liralık değeri olan bir ev için 50.000 TL peşinata sahip olmanız gerekiyor. Geri kalan 150 bin liralık olan kısım için bankalara kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

KONUT KREDİSİ KULLANIRKEN NELER DİKKAT EDİLMELİ

Konut kredisi kullanacaksanız faiz oranlarının yanı sıra dosya masrafı, banka komisyonu, yıllık maliyet, kredilendirme oranı, kefil sayısı gibi etmenlere de dikkat etmenizde fayda var.

Faiz oranı tüm kredi türlerinde önemlidir fakat konut kredisi hesaplaması yaparken bilhassa önemlidir. Zira çekilen tutar yüksek ve vade süreleri uzun olduğu için, oranlar arasındaki küçük farklar bile toplam geri ödeme rakamına ciddi bir şekilde yansıyabilir. Dolayısıyla konut kredisi hesaplamasında faiz oranları son derece önemlidir. Ayrıca ev kredisi hesaplamasında unutulmaması gereken bir diğer nokta ise peşinatın önemidir. Peşinatınız ne kadar fazla ise kullanacağınız kredinin meblağsı da o denli düşük olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi faiz oranları son derece önemlidir. Bununla birlikte konut kredilerinde vade süresi de çok önemlidir. Zaten faizin oranını, belli bir ölçüde bu vade süresi belirler. Yani ödeyeceğiniz taksit sayısı ne kadar çok olursa faiz oranı o kadar yüksek olur. Örnek verecek olursak 60 ay vadeli bir konut kredisi ile 120 ay vadeli bir ev kredisi için ödeyeceğiniz tutar aynı olmayacaktır.

Şunu asla unutmayın; sizin için en uygun konut kredisi, faiz oranı en düşük olan değil, bütçenizi en az yoran konut kredisidir.

MAAŞA GÖRE NE KADAR KONUT KREDİSİ ALINABİLİR?

Konut kredisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) vergilerinden muaf olan bir kredi türüdür. Bu vergilerden muaf olmasından dolayı ödenen faiz oranları da diğer kredi türlerine göre %20 oranında bir indirim söz konusudur. Bundan dolayı ihtiyaç ve taşıt kredilerine göre daha uygun bir kredi türüdür. Maaşınızı göre konu kredisi hesaplanırken maaşınızın %50'si aylık ödeyebileceğiniz konut kredisi taksidini verir.

Şimdi bir örnek verelim; 1600 TL asgari ücret aldığınızı farz edelim. Bu duruma göre 1600 X %50 = 800 TL yapar. Bunu da 120 ay vadelendirirseniz; 120 X 800 = 96.000 TL’dir. Önceden bir birikim yapmışsanız onu da ekleyerek orta halli bir ev alabilirsiniz. Yine başka bir örnek daha; 4.000 TL maaşınız var ve konut kredisi kullanarak ev almaya karar verdiniz. Bu durumda maaşınızın %50'si aylık ödeyebileceğiniz taksidi belirler. 4.000 TL X %50 = 2.000 TL yapar. 120 ay vade ile çekerseniz; 2.000 X 120 = 240.000 TL’lik kredi alabilirsiniz.

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