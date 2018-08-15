Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 oranında artarak 123 878 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 503 konut satışı ve %15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 119 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 6 322 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %21,2 oranında azalış göstererek 30 405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 004 konut satışı ve %16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %83,3 ile Ardahan oldu.

93.473 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %20,9 oranında artarak 93_473 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 499 konut satışı ve %15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %74,3 oldu. Ankara 8 385 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 549 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 57. 617 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 artarak 57 617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 089 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 215 konut satışı ile Ankara ve 2 727 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7 artış göstererek 66 261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 414 konut satışı ve %15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %53,4 oldu. Ankara 7 904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 595 konut satışı ile İzmir izledi.



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %65,6 artarak 2 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018'de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 584 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi.