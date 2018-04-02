Konyaaltı’nda damat tartışması büyüyor

Antalya Konyaaltı sahil şeridi ihalesinin, sanatçı Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’a verilmesine ilişkin tartışma büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP sözcülerini ‘’Yalan söylemekle” suçlarken, Antalya Milletvekili ve CHP Genel Başkan yardımcısı Çetin Osman Budak, ‘’Rekabet şartları, oluştu mu oluşmadı mı? Başkan buna cevap versin’’ dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuyu saptırmaya çalıştığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “Biz ısrarla ihalenin rekabet şartları oluşmadan yapıldığını söylüyoruz. Bu nedenle Antalya'da herkes bu ihalenin sonucunu bildi. Ama Sayın Başkan buna cevap veremiyor, yalan söylüyorlar diye geçiştirmeye çalışıyor'' dedi ve şunları söyledi:

50 FİRMA NEREDE?

‘'Başkan'ın yaptığı açıklama bile itiraf niteliği taşıyor. İhalenin teknik şartnamesi ve ihaleye katılacak firma sayısı kısıtlı şekilde hazırlanmış. Birilerini tarif eder gibi hazırlanmış. Başkan ise ‘Sadece Antalya'da bu ihaleye 15–20, Türkiye genelinde ise 40–50 firma katılabilirdi.' Diyor. Peki, nerede bu firmalar, neden ihaleye katılmadılar? İhalenin gerekli rekabet koşullarında yapılıyor olması sizin sorumluluğunuzda değil mi? Mızrak çuvala sığmıyor.

PROJEYİ GİZLİYORLAR

Başkan Türel, Konyaaltı sahilinin halka açık olduğunu söylüyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi projeyi incelememize olanak tanımıyor. Proje ile ilgili oluşturulan komisyonda Konyaaltı Belediyesi temsilcilerine yer verilmiyor. Neden projeyi bizden kaçırıyorsunuz? İncelememize izin vermiyorsunuz? Ondan sonra da sadece sizin sözlerinize inanmamızı istiyorsunuz”