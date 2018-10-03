Köprü ve otoyollarda 107 milyon kayıp

Sayıştay’ın Meclis’e sunulan Karayolları raporunda 2017’de köprü ve otoyollardaki toplam 107 milyon 822 bin 552 TL’lik kaçak geçiş bedelinin, kayıp olduğu açıklandı.

Sayıştay denetçileri, “107 milyon 822 bin 552 TL'lik kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmamış ve mali tablolarda buna yer verilmemiştir” dedi. Bu nedenle mali tablolarda Karayolları Genel Müdürlüğü gelir hesabının daha düşük olduğu da açıklandı.

KAÇAK PATLADI

Rapora göre, 2017 yılı içerisinde 138 milyon 815 bin 635 adet Otomatik Geçiş Sistemli (OGS) geçişten 538 milyon 619 bin 314 TL; 319 milyon 524 bin 34 Hızlı Geçiş Sistemli (HGS) geçişten de 1 milyar 229 milyon 416 bin 735 TL olmak üzere 1 milyar 768 milyon 35 bin 49 TL gelir elde edildi. 2017'de HGS ve OGS'den toplam 19 milyon 951 bin 310 adet araç da kaçak geçti. OGS’lerden toplam 8 milyon 170 bin adet, HGS'lerden de 11 milyon 780 bin araç kaçak geçti.

Raporda, bütçe ödeneklerinin tahsis edilen işler dışında kullanıldığı, yatırım programında yer almayan projeler için harcama yapıldığı; yatırım programında yer alan ve bütçe ile ödenek tahsis edilen projelere ait ödeneklerin başka işler için kullanıldığı vurgulandı. Yol Yapım Dairesine tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yatırım niteliği taşımayan harcamalarda kullanıldığı ve ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkıldığı da kaydedildi.

YİD SÖZLEŞMELERİNDE USULSÜZLÜK

Rapora göre Yap İşlet Devret (YİD) sözleşmelerinde, yapım süresinin başlangıcının mevzuata aykırı olarak düzenlendiği, uygulama sözleşmesinin yürürlüğe girmesi görevli şirketin kusuru nedeniyle gecikmesine rağmen sözleşmesinde öngörülen yaptırımların uygulanmadığı belirtildi. Raporda, Ankara-Niğde Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Kınalı-Odayeri, Kurtköy-Akyazı, Çanakkale Köprüsü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yapım işleri mevzuata aykırı olarak değerlendirildi.