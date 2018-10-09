KOSGEB borçları 3 ay daha ertelendi

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulunan Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "İşletmelerin KOSGEB'e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapıyoruz toplam erteleme 1 yıl oldu." dedi.

Tarım Bakanı Pakdemirli'nin ardından kürsüye Sanayi Bakanı Mustafa Varank çıktı. Finansman destek programı çerçevesinde TL cinsinden kredilerine yüzde 14’e kadar finansman desteği yapılacağını belirten Varank şunları söyledi:

İhracat yapılacak kobilere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli LİBOR oranında yeni bir destek vereceğiz. 3 milyar TL’lik finansman olacak.

İşletmelerin KOSGEB’e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapıyoruz toplam erteleme 1 yıl oldu.

Belgelendirme ücretleri tasarım marka ve patent için yüzde 25’lik indirim 2019 sonuna kadar devam edecek.