KPSS saat kaçta bitecek? 2018 KPPS lisans sınavı Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS bugün gerçekleştirilecek. KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim bilimleri sınavlarında yüzbinlerce aday ter dökecek. Peki KPSS lisans sınavı saat kaçta bitecek, ne kadar sürecek? İşte oturum oturum sınav saati...

KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları saat 10:15’de başlayacak. Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14.45’de başlayacak. İlk oturum 130 dakika, ikinci oturum ise 100 dakika sürecek. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı 12:25’te, Eğitimi bilimleri sınavı 16:25’te bitecek. KPSS’ye girecek adayların en geç sınav saatinden 15 dakika önce sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00’dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30’da sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür : 22 Temmuz 2018, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi): 5 Ağustos 2018, Saat: 10.15, 75 dakika

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayımladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır