KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2018 KPSS puan hesaplama tablosu…

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu gerçekleşti. 2018 KPSS sonuçları açıklanmadan puanını hesaplamak isteyenler KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak merak ediyor. İşte sonuçlar, sorular, cevaplar hakkında detaylı bilgi ve puan hesaplama yöntemi...

Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS’nin ilk oturumuna katıldı. Sınava giren adaylar KPSS sonuçları açıklanmadan önce KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Puanlarını hesaplamak isteyen adaylar için ÖSYM sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı duyurmadı. KPSS sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir.

2018 KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere sınavda ter döken milyonlarca aday KPSS 2018 Lisans bölümü Puan Hesaplaması nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramak üzere kolları sıvadı. Diğer taraftan da zorlu sınav maratonunda yerini alacak adaylar tarafından, sınav puanı hesaplamasında yararlanabilecekleri KPSS kaç netin kaç puan yapacağına ilişkin sorgulamalara hız kazandırıldı. İşte, sınavda elde ettiğiniz puanlarınız ve puanınıza karşılık gelen netlerinizle birlikte KPSS Lisans puanı hesaplama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN



KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel kabul görmüş basit bir KPSS hesaplama sistemi var.

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testler?n Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

Kpss puan hesaplama motoru ile 2017 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır.

İLGİLİ HABER Atatürk barış ödülünü almış tarihçi kimdir? Bernard Lewis kimdir? 2018 KPSS sorusu...

İLGİLİ HABER İstiklal Marşı nerede yazıldı? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara'da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı? KPSS'de soruldu

İLGİLİ HABER Türkiye Cumhuriyeti'nde en uzun süre Dışışleri Bakanlığı yapan kimdir? Tevfik Rüstü Aras kimdir?

İLGİLİ HABER Atatürk'ün Rum Sındığı Savaşı olarak nitelendirdiği savaş hangisidir? KPSS'ye soru oldu!

KPSS PUAN HESAPLAMA TABLOSU







KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayımladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır