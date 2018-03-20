Kral Çıplak: Facebook güvenlik şefi görevi bırakıyor

50 milyon hesap bilgilerinin Trump'ın eski danışmanı tarafından kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Facebook güvenlik birimi şefi istifa ediyor. Şirket dün piyasa değerinden 20 milyar dolar kaybetti.

Facebook kaynamaya devam ediyor… Cambridge Analytica skandalının ardından yalan haberlerin platformda yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle Facebook'un güvenlik şefi Alex Stamos görevinden ayrılıyor.

New Yok Times Stamos'un ağustos ayında görevini bırakacağını yazdı. Stamos'un Rus trollerin Facebook hesaplarından ABD seçimlerine ilişkin yalan haberler yayılmasında suçu olduğu belirtiliyor. Öte yandan Facebook dün borsada tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Eski bir Cambridge Analytica çalışanının Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile birlikte 50 milyon kişinin Facebook bilgilerini kullandıklarını itiraf etmesinin ardından şirkette yer yerinden oynuyor. ABD'li senatörler Mark Zuckerberg'ün ifadeye çağrılması gerektiğini söylerken Facebook konuyla ilgili olarak suçlu olmadığını söylüyor. Nasdaq'ta işlem gören Facebook hisseleri dün yüzde 7.1 düştü. Facebook piyasa değerinden 20 milyar dolar kaybetti. İLGİLİ HABER Mark Zuckerberg'ün başı ciddi dertte