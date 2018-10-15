Kredi borçlusu 32 milyona dayandı

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, ‘’Kredi borçluları raporu’’ hazırladı. İktidarın borçlandırmayı siyasi baskı mekanizması haline getirdiğini savunan Bingöl, ‘’Her çocuk borçlu olarak dünyaya geliyor’’ dedi. Rapora göre, vatandaşın borçlanma oranı son 16 yılda, 88 kat arttı. Şu an Türkiye’de toplam 32 milyon kişinin kredi kartı borcu var ve 3 milyon 248 kişi de kredi kartı ya da bireysel kredi nedeniyle yasal takip altında bulunuyor.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hazırladığı raporda şu bilgilere yer verdi:

HER BEBEK BORÇLU

Borçluluk bugün Türkiye'de yeni doğan bebeklerden emekli olan vatandaşlara kadar herkesi kapsar hale gelmiştir. Meslek grupları ve ücretler arasındaki farka bakmaksızın artan borçluluk, vatandaşlar üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı her geçen gün arttırmaktadır. Borçlanan vatandaşlar daha kötü koşullarda çalışmaya razı hale gelmektedirler. Borçlandırma ile emekçiler fazla mesaiye, düşük ücretlere, kötü ve baskı altındaki çalışma koşullarına mahkum olmaktadır.

BORÇLANMA İKTİDARIN İŞİNE GELİYOR

Türkiye'de kötü giden ekonomi içerisinde durmadan borçlanan vatandaşlar için borçlarını ödeme kaygısı, iki temel etkiye neden oluyor. Birincisi hızla artan bu borçlanma, iktidarın yanlış politikalarının adeta üzerini örter noktaya geliyor. İkincisi ise insanlar ne kadar borçlanırsa o kadar kıpırdayamaz duruma gelmekte ve ne iş olursa yapmak zorunda kalmaktadır.

88 KAT ARTTI

2017 yılı itibariyle borçluların yüzde 64,6'sını ücretli çalışanlar oluşturuyor. 2002 yılında vatandaşın kredi kartı ve tüketici kredisi borcu yaklaşık olarak 6.5 milyar TL'ydi. 2018 yılının ilk üç ayı itibariyle ise bu rakam 575 milyar TL'ye çıktı. Yani AKP'nin iktidar olduğu yıldan bu yana halkın borçlanması tam 88 kat arttı. Bugün Türkiye'de toplam 32 milyon kişinin kredi kartı borcu var. 3 milyon 248 kişi kredi kartı veya bireysel kredi nedeniyle yasal takipte bulunuyor.

AVRUPA'DA 2. SIRADA

2002 yılında vatandaşın toplam borcu milli gelirin yüzde 1.8'i kadar iken bu veri 2017 sonunda yüzde 16'nın üstüne çıkmıştır. Türkiye, kredi kartı borcunu kapatmak için tüketici kredisi kullanan, tüketici kredisi borcunu kapatmak için tekrar kredi çeken bir ülke haline getirilmiştir. Türkiye, Fransa’dan sonra Avrupa'da kredi kartı kullanımının en yoğun olduğu 2. Ülkedir. Yapılan harcama bakımından da Avrupa üçüncüsüdür.

GELİR DÜŞÜK BORÇ BÜYÜK

2001-2011 yılları arasında 0-1000 lira geliri olan borçlu sayısı 10 kat artarak 4 milyona yaklaşmıştır. Geliri 0-2000 lira aralığında olan borçluların sayısı 2005-2013 yılları arasında 3,5 kat artarak 7 milyona yaklaştı. Geliri 0-5000 lira arasında olanların toplam bireysel borçların üçte ikisine sahip olduğu görülmektedir. Hem gelir uçurumu hem de yoksulluk hızla artmaktadır.