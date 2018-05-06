Kredi faizleri tırmanışa geçti

Bankalar için paranın maliyeti arttıkça faiz oranları da tırmanıyor. Merkez Bankası’nın son faiz artışı geçen hafta ihtiyaç kredilerinde 11-12, konut kredilerinde ise 6.7 baz puana kadar artışa neden oldu.

Merkez Bankası (MB), kur ve enflasyon beklentilerini kontrol altına almak amacıyla 25 Nisan'da 75 baz puanlık bir faiz artırımına gidince tüketici kredilerinin faiz oranları da zıpladı. Konut kredilerinde aylık faiz oranlarında bazı bankaların 6-7 baz puan artışına gittiği görülüyor. Piyasadaki en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.15 ile tarihi zirve seviyelerinde dolaşıyor. Müşterisine aylık yüzde 1.66 faiz teklif ederek konut kredisi kullandırmakta isteksiz davranan bankaların sayısı da oldukça fazla. Öte yandan 3 gün öncesine kadar aylık yüzde 1.20-1.21 bandından konut faizi uygulayan bazı bankalar da faizlerini yüzde 1.27- 1.29 seviyelerine yükseltti.

İhtiyaç kredilerinde ise piyasadaki en düşük faiz oranı 1.38 seviyesine çıkarken, aylık faizi yüzde 1.84 düzeyinde tutan bankalar da mevcut. MB'nin son faiz artışının ardından bazı bankalar geçen hafta ihtiyaç kredisi faizlerini aylık yüzde 1.52'den yüzde 1.63'e kadar çıkardı.

KONUT KREDİSİ YAVAŞLADI

MB'nin faiz istatistikleri verilerine göre, 27 Nisan haftası itibarıyla bankalarca açılan kredilerde uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı ihtiyaç kredisinde 19.96, taşıtta yüzde 17.91, konut kredisinde ise yüzde 14.92 olarak gerçekleşti. Buna göre, yılın ilk 4 ayında ihtiyaç kredi faizleri 44 puan, taşıt faizleri 396 puan, konut faiz oranları ise 114 puan arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) mart ayı verilerine göre tüketicilerin konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden ve kredi kartlarından oluşan banka borcu 498 milyar 518 milyon liraya çıktı. İhtiyaç kredileri 206 milyar 491 milyon liraya, konut kredileri ise 193 milyar 418 milyon liraya ulaştı. Konut kredilerindeki yüksek faizler ipotekli konut alımını oldukça yavaşlattı. Yılın ilk 3 ayında sadece 1.9 milyar liralık konut kredisi kullanıldı. Geçen yıl aynı dönem bu tutar 8.8 milyar lira seviyesindeydi. İhtiyaç kredisi kullanımı ise faiz artışlarına rağmen arttı. 3 ayda kullandırılan ihtiyaç kredisi tutarı 7.9 milyar lira olurken, geçen yıl aynı dönemde 5.8 milyar liralık ihtiyaç kredisi kullanılmıştı.

DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Bankacılık sektörü kredi ve mevduat faizleri son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Kaynak yetersizliği ve arz-talep dengesizliği nedeniyle piyasa faizleri her yükseldiğinde bankacılık sektörü de faizleri artırıyor. Bankacılar, faizlerin yeniden düşüş eğilimine girebilmesi için kısa vadede enflasyonun düşürülmesi ve sermaye akımlarını çekecek şekilde yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Döviz kurlarında görülen yeni zirveler ve enflasyondaki kötüleşme MB'nin sıkı para politikasına devam edeceğine işaret ediyor. Dolayısıyla kısa ve orta vadede kredi faizlerinde bir düşüş beklenmiyor.

FAİZLER 5 YILDA DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTI

Gelişmekte olan ülkelere milyarlarca dolarlık sıcak para girişi yaşanırken, bu ülkelerde kredi faizleri ve dolayısıyla mevduat faizleri rekor seviyede düştü. Türkiye'de de 2013 Mayıs ayında ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faizleri dip seviyelerdeydi. Bu 5 yıllık süreçte MB paranın kullanım maliyetini artırdıkça faizler de artmaya devam etti. Bankaların artan maliyeti müşterilerine yansıtmalarıyla son 5 yılda ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri faizleri sırasıyla 659, 783 ve 589 baz puan arttı. 3 Mayıs 2013'te ihtiyaç kredisi faiz oranı 13.37, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 10.08, konut kredisi faiz oranı yüzde 9.03 seviyesindeydi. Aylık bazda aynı kredi türlerinde faiz oranları sırasıyla yüzde 1.11, yüzde 0.84 ve yüzde 0.75 olarak kayıtlara geçti.