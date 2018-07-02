Kredi istediler fabrikaları mera çıktı!

Ankara Sanayi Odasının (ASO) 1999 yılında devletten satın alıp içerisine 330 sanayi fabrikası kurduğu ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) aradan geçen 18 yıl sonra mera şokuyla karşı karşıya kaldı. Olay, bazı sanayi şirketlerinin bankalardan kredi almak için fabrikalarını ipotek vermek isteyince ortaya çıktı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Tarım Bakanlığı'nın OSB’yi meradan çıkarmak için karşılığında 3 köyü yeniden imar etmeleri talebinde bulunduğunu bildirdi. Sanayiciler, ‘Fabrikaları söküp yerine inek mi bağlamamız gerekiyor?” eleştirisinde bulundular.

ASO 2'nci organize sanayi bölgesinde yaşanan mera şokunu ASO Başkanı Özdebir gündeme getirdi. Yaşanan sıkıntıyı Afyon'da düzenlenen ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında anlatan Nurettin Özdebir, devletin resmi kayıtlarında oluşan aksaklıklar yüzünden, yıllardır ileri teknolojiyle sanayi üretimi yapan çok sayıda fabrikanın şimdi zor duruma düştüğünü bildirdi. Özdebir, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette trajikomik mera şokunun detaylarını şöyle anlattı:

ÖNCE SATTILAR, SONRA MERA DEDİLER

“ASO olarak sanayicilerimizin daha uygun ortamlarda üretim yapmalarını sağlamak için modern organize sanayi bölgeleri kurup yatırımcılarımıza tahsis ediyoruz. İkinci OSB'yi kurmak için 1999'da Hazineden parası karşılığında arsa satın aldık. Arsanın meraya gelen kısımları yasaya uygun olarak ot paraları ödenip mera vasfı dışına çıkarıldı. Sonra imar planlarımız onaylandı, yatırımcılarımıza arsaları tahsis ettik. Sanayicilerimiz de OSB içindeki kendi arsalarının üzerine 330 civarında fabrika kurup çalıştırmaya başladı. Fabrika arsaları alındı, satıldı, ipotek gösterildi, sorun olmadı. Ancak yıllar sonra bir sanayicimiz kredi için fabrikasını bankaya ipotek vermek isteyince Tarım Bakanlığı engeliyle karşılaştı. Bakanlık, fabrika arsasının mera olduğunu bankaya bildirmiş. Öğrendik ki, 2014 yılında devlet parsel kayıtlarını dijital ortama geçirirken, bize satılan arsanın büyük kısmı tapuya yeniden mera olarak yazılmış. Teknik ve idari bir hata olmasına rağmen şu ana kadar bir türlü sorunu çözüp sanayicilerimizin önüne çıkarılan engeli kaldıramadık.”

3 KÖY YAPARSANIZ ÇÖZERİZ

Başkan Özdebir, Tarım Bakanlığı ile çok sayıda görüşme yaptıklarını, teknik hatayı düzeltmek için dava dahi açtıklarını, ancak bir türlü çözüme ulaşamadıklarını söyledi. Aksine Tarım Bakanlığından çözüm için ilginç bir teklif aldıklarını belirten Özdebir, “Tarım Bakanlığı sorunun çözümü için bizden okulu, camisi ve evleriyle 3 köy yapmamızı istedi. Bunu yaparsak mera kalkacakmış. Ancak OSB'nin 3 köy kuracak böyle bir parası yok. Üstelik sorun bizden kaynaklanmıyor” dedi. Sıkıntıları değerlendiren bazı sanayiciler, “Devletin hatası yüzünden üretim yapamaz hale geldik. Ne yapalım, fabrikaları durdurup sanayi arsası üzerinde inek mi besleyelim?” eleştirisinde bulundular.

MALI SATIP 18 AY BEKLİYORUZ

Sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları da anlatan Başkan Özdebir, piyasada vadelerin olağanüstü uzaması nedeniyle nakit sıkıntısı yaşandığını söyledi. Özdebir, sanayi malı ana girdilerini üreten büyük tekellerle büyük ithalatçıların sanayiciye kısa vadeyle mal sattığını, ancak sanayicinin ürününü piyasaya 18 aya uzanan vadelerle satabildiğini belirtirken, “Bu günlerde 6 ay vadeli çek ve senetler piyasada peşin kabul ediliyor. Bu noktada bankalara büyük iş düşüyor. Sanayicilere yönelik olarak tıpkı tüketici kredilerine benzer bir kredi modelinin hayata geçirilmesi lazım. Bu talebimizi ilgili birimlere ilettik” dedi.