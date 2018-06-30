Kredi kartı borçluları yandı

Kredi kartı borçlarını asgari tutarda ödeyerek geçinmeye çalışan milyonlarca dar gelirliye yeni faiz yükü geldi. Merkez Bankası, kredi kartı harcamalarının asgari tutarını ödeyenlere bankalar tarafından uygulanan akdi faiz oranını yüzde 1.84’ten yüzde 2.02’ye, kredi kartı gecikme faizini de yüzde 2.34’ten yüzde 2.52’ye yükseltti. Akdi faizlerin yükseltilmesi, özellikle kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemediği için sadece asgarisini ödeyerek idare etmeye çalışan milyonlarca tüketicinin borçlarının daha hızlı artmasına yol açacak.

Merkez Bankası, bankalara uyguladığı borçlanma faizlerini yükseltmesinin ardından şimdi de kredi kartı işlemlerine uygulanan azami faiz oranlarında önemli artışa gitti. Yeni tebliğe göre, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.84'ten yüzde 2.02'ye, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.34'ten yüzde 2.52'ye yükseltildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1.47'den yüzde 1.62'ye, asgari gecikme faiz oranı ise yüzde 1.97'den yüzde 2.12'ye çıkarıldı. Yeni oranlar 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

BİR DE UYARI YAPTI

Bankaların kredi kartı üzerinden daha fazla para kazanmalarını sağlayacak bu karar sonrası, faizleri yükselten Merkez Bankası tüketicilere bir de uyarı yaptı. Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğine dikkat çeken Merkez Bankası, “Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” önerisinde bulundu.

Kredi kartı akdi faizlerinin yükseltilmesi başta asgari ücretliler olmak üzere dar gelirlilerin kredi kartı üzerinden borçlarının daha hızlı artmasına, ileriki dönemde ise icraya düşmelerine yol açabilecek. Akdi faiz, kredi kartı aylık harcamasının tamamını ödeyemediği için asgari tutarını yatıran tüketicilerin kalan borçlarına uygulanıyor. Asgari ödeme dışında kalan borçlara 1 Temmuz'dan itibaren aylık yüzde 1.84 yerine yüzde 2.02 oranında faiz yükseltilecek. Dolayısıyla dar gelirlinin kredi kartı borç yükü günden güne daha hızlı artacak ve bir süre sonra ödenemez hale gelecek.