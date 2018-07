Kredi notu düşüşü ne demek?

Fitch Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirerek BB seviyesine düşürdü. Uzmanlara göre bu düşüş Türkiye'nin faizle olan mücadelesini zorlaştıracak. Dış finansman ihtiyacında Türkiye'ye önemli bir engel teşkil edecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2016 yılının Ağustos ayından bu yana Türkiye ekonomisinin görünümü ve not seviyesini düşürüyor. Fitch bugün yaptığı açıklamada OHAL’e yeni oluşturulan ekonomi yönetimine ve ülkenin cari açığı ile yüksek enflasyonuna vurgu yaptı.



Türkiye’nin kredi notunun düşüşü dış basında da yakın buldu. Financial Times okurlarına haberi, ‘Fitch Türkiye’yi ‘junk’ seviyesinin diplerine gönderiyor’ başlığı ile duyurdu.

BULGARİSTAN VE KAZAKİSTAN’IN GERİSİNDEYİZ

Türkiye bu son kredi notu ile not ve görünüm tablosunda, Uruguay, Güney Afrika, Kazakistan, Guatemala, Kosta Rika, Hırvatistan, Kolombiya ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.

GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede not düşüşünün Türkiye’nin daha yüksek maliyetle borçlanması anlamına geleceğini söylüyor. Erkan yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin büyük dış finansman ihtiyacı da dış şoklara karşı savunmasız kalmasına neden olmaktadır. Haziran ayı enflasyonu, TRY'deki keskin düşüşün ardından %15.4'e yükseldi. Nisan ayından bu yana enflasyonist baskıyı hafifletmek için TCMB tarafından uygulanan politika faiz oranlarında 500 baz puanlık kumulatif artışa rağmen, enflasyonist baskılar hafiflememiştir. Fitch'e göre, enflasyonun düşürülmesi ve para politikasının güvenlirliği ve bağımsızlığı daha zayıf bir ekonomik büyüme patikasının tolere edilmesini gerektirmektedir” diyor.

‘OLASI NOT İNDİRİMİ İHTİMALİ’

Erkan Fitch’in önümüzdeki dönemde yeni not indirimlerinin de işaretini verdiği görüşünde. Görüşünü şu sözlerle ifade ediyor: Fitch Haziran ayından sonra not indirimi için gerekli argümanların oluştuğuna kanaat getirdi ve kredi notunu indirdi, ancak asıl önemli olan kredi notunun indirilmesinden ziyade, indirilen kredi notunun görünümünün negatif olarak belirlenmesidir. Bu, olası not indirimleri önümüzdeki süreçte olabilir demek oluyor.

‘YÜKSEK FAİZ BASKISI’

Türkiye Moody’s için iki S&P için üç seviye yatırım yapılabilir seviyenin altında. Erkan durumu şöyle yorumladı: Moody's bizi yatirim yapilabilir seviyesinin 2 kademe, S&P ise 3 kademe altında notlandırmaktadır, ilerleyen dönemde ekonomide yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, yüksek Hazine borçlanması, para politikasının güvenilirliği gibi konularda çözüm odaklı reformist aksiyonlara giremezsek kredi notu daha da düşebilir. Kredi notunun düşmesi demek, dış borçlanmanın daha da maliyetlenmesi demek, o da daha yüksek faiz baskısı demek olacaktır.