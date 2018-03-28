Kredi oyunu ile dolandırdılar paraları tatilde yediler

Son dönemde artan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Polisi, çağrı merkezi kurarak binlerce kişiyi "Krediniz onaylandı" diyerek dolandıran bir şebekeyi çökertti. Haksız kazandıkları paralarla lüks içerisinde yaşayan ve yurt dışında tatil yaptıkları anlaşılan çete elebaşı ve 50 şüpheli tutuklandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, bir çok kişinin, “Telefonla arayarak kredi vereceğini söyleyen kişilerce dolandırıldık” şikayeti üzerine ortaya çıktı. Polis ekipleri şikayetler üzerine çalışma yaptı.

ÖNCE ÖN ÖDEME SONRA KREDİ

Araştırmalarda dolandırıcıların çağrı merkezi kurarak Kredi P. adında bir çok kişiye mesaj çektikleri anlaşıldı. İddiaya göre, “Krediniz onaylandı” mesajı gönderen şüpheliler aradıkları kişileri düşük faizle kredi vereceklerine ikna etti. Ancak ödenecek kredi için dosya masraflarının kredi öncesi ödenmesi gerektiği belirtildi. Kredi alacağını zanneden yaklaşık 5 bin kişi bu tuzağa düşerek 500 lira para ödedi. Bununla da yetinmeyen şebeke üyeleri karşıda ödeme sistemiyle kargo şirketleri aracılığıyla dosya göndererek 400’er lira aldı. Para ödeyen bir çok kişi hesaplarına kredi yatmayınca, dolandırıcıların verdikleri numaraları aradı. Ancak kimseye ulaşamayan mağdurlar Emniyetin yolunu tuttu.

70 GÖZALTI

Siber Polisi, dolandırıcılık şebekesinin, İstanbul, Tekirdağ ve İzmir’de çağrı merkezi olarak kullanılan 5 ofis açtığını belirledi. Şebeke elebaşının ise B.G. olduğu anlaşıldı. Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrasında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı alınan şebeke elebaşının da aralarında olduğu 70 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 87 dizüstü bilgisayar, 160 sim kart, 8 tablet bilgisayar, 14 harici disk, 161 cep telefonu, 10 hafıza kartı ele geçirildi.

51 TUTUKLAMA

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 51’i tutuklanırken 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Şebeke elebaşı B.G.’nin eşi eşi ve çete üyesi G.A.’nın 8 aylık hamile olmaları sebebiyle tutuklanmadıkları ve adli kontrolle serbest kaldıkları öne sürüldü.

PARALARI TATİLDE YEMİŞLER

Polisi çalışmalarında şebeke elebaşının eşiyle ve yakınlarıyla birlikte tatil yaptıkları da tespit edildi. Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilerin paraları ile lüks içerisinde yaşarken, tatil için de Mısır’a gittikleri dalgıç kıyafetiyle dalış yaptıkları anlaşıldı. Dolandırıcılıkla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ARAYANLARA KAÇMAYIN

Daha önce de benzer dolandırıcılıkların yaşandığını belirten uzmanlar, kredi kuruluşu adıyla arayan ve ön ödeme isteyen kişilere inanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.