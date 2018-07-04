Kredi sicil affı nedir? Kredi sicil affı ne işe yarar? Kredi sicil affı için başvuru şartları…

12 milyon kişiyi ilgilendiren senet, çek, kredi ödemeleri sebebiyle 'kara liste'ye girenlere sicil affı getiren düzenleme TBMM'de kabul edildi. Peki sicil affı nedir? Sicil affı neler getiriyor? Sicil affından kimler yararlanacak? Sicil affı başvurusu nereye yapılır? Sicil affı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Kredi sicil affı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Sicil affı nedir, sicil affından kimler yararlanacak? İşte sicil affı ile ilgili merak edilenler ve cevapları haberimizde…

KREDİ SİCİL AFFI NEDİR?

Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Bankalar veya çeşitli finans kuruluşları bu kişilerin ödemelerini yapma alışkanlığının bulunmadığını düşünerek bu kişilere kredi veya kredi kartı vermekten çekinirler. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor. Ülkemizde geçmiş yıllarda çok sayıda sicil affı çıkarıldı.

Senet, çek, kredi ödemeleri sebebiyle ‘kara liste’ye girenlere af içeren düzenleme TBMM’de kabul edildi. “Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın kabulü ile kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayabilecek.

SİCİL AFFI NELER GETİRİYOR?

Bankalara olan borçların 90 gün boyunca ödememesi halinde, banka borcunu tahsil etmek için görevlendirdikleri avukatları aracılığıyla yasal yollara başvurmaktadırlar. Bu sürecin başlaması “kara listeye alınma” anlamı taşımaktadır. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangi bir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunamıyorsunuz. Başvursanız bile başvurunuz banka tarafından reddediyor. Sicil affı, kredi ve banka borçları dolayısıyla kötü bir sicile sahip olan kişilere çözüm olmak amacıyla öngörülmüş bir çalışmadır. Şöyle ki geçmişte yaşanan sıkıntılar nedeniyle kötü sicile sahip olan kişi ve işletmelerin banka kredilerinden faydalanamaması hükümeti harekete geçirdi ve kabul edilen yasa ile şartları yerine getirenler kara listeden çıkarılacak ve bankaların kredilerinden yeniden yararlanabileceklerdir. Bununla birlikte Kara listeden çıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde öderse kredi notu yükselecektir. Bu sayede temiz bir sicil ve yüksek bir kredi notu ile yeniden yüksek miktarlarda kredi çekebilir ve kredi kartı alınabilecektir.

SİCİL AFFI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce kullandığı kredi ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişiler bu aftan yararlanabilecek. Sicil affı aracılığıyla yaklaşık 11.500.000 şahıs ile 2.300.000 şirketin kara listeden çıkartılacağı belirtildi.

SİCİL AFFINDA BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sicil affı başvurusu, borcun bulunduğu bankaya/kredi kuruluşuna yapılacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra yasal takibe düşen borç ödenmelidir. Borcun peşin ödenme imkanı yoksa bankadan kredi talep edilerek borç yapılandırılmaktadır. Peşin ödeme yapıldıktan veya yapılandırma yapıldıktan sonra ise altı ay içinde kredi sicili temizlenecektir.

SİCİL AFFI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde borcunun ‘tamamını’ ödeyen, aftan yaralanabilecek

2- Borçlarını, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde ‘yeniden yapılandıranlar’ yaralanabilecek.

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