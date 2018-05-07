Kriptopara piyasa hacmi 435 milyar doların altında

Warren Buffet´ın Bitcoin´in "varlıklarını satmak isteyen yatırımcılar dışında hiçbir şey üretmediğini" söylemesinin ardından piyasa hacmi 435 milyar doların altına düştü.

Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısının ardından CNBC´nin Squawk Box programında konuşan Buffet Bitcoin´le ilgili şöyle konuştu: “Varlık olarak Bitcoin hiçbir şey üretmiyor. Üretici olmayan varlıklar satın aldığınızda güvendiğiniz tek şey sizden sonraki alıcının daha fazla para ödeyecek olmasıdır çünkü onlar da kendilerinden sonrakiler için umutludur.”

Buffet´ın açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.41´lik bir düşüşle 9,329 dolara geriledi. Bitcoin 158 milyar 790 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.7´sini oluşturdu.

EN ÇOK BİTCOİNDARK YÜKSELDİ

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimindeki genel düşüş seyri devam ederken, ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 25.14´lük bir artışla en çok 95´inci sıradaki BitcoinDark yükseldi. En yüksek hacimli ilk 10 arasından ise son 24 saatte yüzde 2.98´lik bir artışla yine sadece EOS yükseldi.

Toplam 1,614 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki genel düşüş seyri ve Buffet´ın açıklamalarının ardından piyasa hacmi sabah saatlerine göre dört milyar dolara denk gelen 0.9´luk bir düşüşle 433 milyar 189 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 24 milyar 132 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

– Bitcoin yüzde 2.41

– Ethereum yüzde 5.97

– Ripple yüzde 5.06

– Bitcoin Cash yüzde 5.21

– Litecoin yüzde 3.77

– Cardano yüzde 4.69

– Stellar yüzde 5.01

– IOTA yüzde 5.03

– TRON yüzde 1.92 düşerken

– EOS yüzde 2.98 arttı.

DHA