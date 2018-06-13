Kriz sinyalleri göz ardı ediliyor

Kur şoku ve faiz yükü pembe tabloyu çoktan sildi. İlk çeyrekteki yüzde 7.4’lük büyümenin yeniden dengelenme sürecinden önceyi yansıttığını vurgulayan ekonomistler, “Kur şoku ile yüksek faiz maliyeti yılın geri kalanında sert bir fren ihtimalini güçlendiriyor” dedi.

Milli gelirdeki yüzde 7.4'lük büyüme ile aynı gün açıklanan cari açık rakamları ve yükselen enflasyon beklentisi ekonomideki hasarı ortaya koyarken, kur şoku ile yüksek faiz maliyetinin getireceği ağır yük yılın geri kalanı için “sert fren” ihtimalini güçlendirdi. Ekonomistler, AKP hükümetinin üçte ikisini vatandaşın gerçekleştirdiği tüketimle sağlanan büyümeyle övünürken, açıklanan resmi verilerin ortaya koyduğu kriz sinyallerini ise görmezden geldiğine dikkat çekiyor. Nisan ayı itibarıyla yıllık cari açık 57.4 milyar dolara ulaşırken, Merkez Bankası'nın anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 12.28'e çıkmış durumda.

BİR CİSİM YAKLAŞIYOR

TCMB eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Adayı Durmuş Yılmaz da önceki gün “Kriz lafını kullanmak istemem fakat bize doğru yaklaşan bir cisim var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim bunu fark etmek için kamuoyuyla iletişimi güçlendirmemiz lazım” sözleriyle yaklaşan risklere dikkat çekti. Kur şoku ve yüksek faizin maliyetlerde yarattığı artış yılın geri kalanına ilişkin en iyimser tahminle ekonomik büyümede “yumuşak iniş” beklentisine yol açarken, “sert fren” ihtimali de kötümser bir senaryo olarak öne çıkıyor.

Ekonomik yavaşlama uyarısında bulunan Londra merkezli Bluebay Asset Management Gelişmekte Olan Ülkeler Stratejisti Timothy Ash, beklentilerin üzerinde gelse de büyüme verisinin yeniden dengelenme sürecinden önceki dönemi yansıttığı için anlamsız olduğunu vurguladı. Ash, “Yılın ikinci yarısında daha yüksek oranlı faizler, daha zayıf yerel para ve daha düşük büyümeyle birlikte yeniden dengelenme sürecinin yaşanacağı artık kesinleşti. Sorulması gereken tek soru ne kadar sancılı olacağı” yorumunu yaptı. Ash, nisanda 5 milyar 430 milyon dolara yükselen cari açık verilerinin problemleri teyit ettiğini dile getirdi. Capital Economics Analisti Jason Tuvey de gelecek dönem keskin bir ekonomik yavaşlama beklediğini vurgulayarak, “Daha önceki deneyimler, son aylarda görülen ölçekteki bir finansal sıkılaştırmanın gayrisafi yurtiçi hasılada yıllık yüzde 8'e varan oranlarda ani bir yavaşlamaya yol açtığını gösteriyor” diye konuştu.

Lagarde: Ufukta kara bulutlar toplandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ufukta kara bulutların toplandığını belirterek, en karanlık bulutun da ülkeler arasında yaşanan güvensizlikler olduğunu ifade etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, IMF Başkanı Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Müdürü Roberto Azevedo, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder, Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) Başkanı Akinwumi Adesina ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'i temsilen Dünya Bankası CEO'su Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

Merkel de, dünyadaki ekonomik sorunların, global işbirliği ve karşılıklı kazanca dayalı projelerle çözülebileceğini belirterek, “Dünya aslında olumlu bir yolda, ancak bu gidişatı hatalı davranışlarla aksatmamalıyız” dedi.