“Kriz yok” ama, tasfiye kararnamesi geliyor

Müteahhitler başta olmak üzere devletle iş yapan tüm iş insanlarını batmaktan kurtaracak tasfiye kararnamesi geliyor. Düzenleme sayesinde, iş insanları ya fazladan para almayı kabul edip işi bitirecekler ya da hiçbir ceza ödemeden işi bırakacaklar.

Ekonomide ancak bozulma yaşanması durumunda başvurulabilecek bu olağanüstü düzenlemeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ‘müjde' olarak açıkladı.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) meclis toplantısında konuşan Bakan Turhan, kendisinden önce kürsüye çıkan ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in devlete iş yapan üyelerinin kur ve fiyat artışları yüzünden ciddi sıkıntılar yaşadığını söylemesi üzerine, “Sorunlarınızı biliyoruz. Konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar ilettik. Taahhüt sektörü için tasfiye kararnamesi çıkaracağız” dedi. Bakan Turhan, kararnameyi şöyle anlattı:

YETER Kİ ÜLKEYİ TERK ETMEYİN

“Devlete yaptığınız işlerde fiyatı dövize bağlı olanlar var, dövize bağlı olmasa da fiyatı aşırı artan mallar var. Bu artışlar fiyatları sözleşme fiyatlarının üzerine çıkardı. Fiyatlara enflasyonu uyguluyoruz, ancak enflasyon yıl sonuna göre yüzde 24'lerde. Buna karşılık fiyat artışı bazı mallarda bunun kat be kat üzerine çıktı, dövizde yüzde 68 artış oldu. Kararnamede bunlarla ilgili bir katsayı getireceğiz. Sonra devlete iş yapan iş adamlarımıza alternatif iki öneri sunacağız. Diyeceğiz ki, ya yeni fiyat farkını al işine devam et ya da sözleşmeyi tasfiye et, işi bırak. Ama Türkiye'yi terk etme.”

Kararname, ihalelerde dolar kurunun örneğin 3.60 civarında olacağı, fiyatların da en fazla yüzde 10-15 artacağı hesabıyla teklif verip işi alan iş adamlarını büyük zararlardan, hatta iflaslardan kurtaracak. Kararname çıkarsa firmaların özellikle kur zararı karşılanacak, bütçeden fazla ödeme yapılacak. Kararname çıkmazsa işi yarıda bırakmak zorunda kalan firmalar hem büyük ceza ödeyecek hem de kamunun yasak listesine girecek.