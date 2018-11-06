Kümesler boş kaldı ama ihracaat rekora koşuyor!

Temel gıda maddelerinden yumurta son bir yılda yüzde 62 zamlandı. İç piyasada yumurta sıkıntısı yaşanırken ihracat 353 milyon dolarla rekora koşuyor. Türkiye'de bazı kümesler boşken iç pazarın yumurta sıkıntısı çekmesi ve ihracat rekoruna koşulması kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamları açıkladı. Enflasyonun artmasında en fazla etki yumurta ve tavukta gözlendi. Hatta Merkez Bankası bile enflasyon raporunda yumurtadaki artışa değindi. TÜİK rakamlarına göre yumurta son bir yılda yüzde 62 zamlandı.

Yetkililer maliyetlerin çok fazla arttığını bu nedenle bazı kümeslerin boş kaldığını söylüyor. Peki bu durumda ihracat nasıl rekora koşuyor? YUM- BİR yetkilileri konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada yumurtadaki fiyat artışının iç pazarla bir alakası olmadığını ve iki grubun birbirinden ayrı olduğunu söyledi ve ekledi; “Maliyetler arttı. Aşı,ilaç ve yem grubu tamamen dövize bağlı ancak iç pazardaki yumurta fiyatlarının ihracatla bir alakası yok.” denildi.

AŞAĞI YÖNLÜ GİDİŞİN ÖNÜ KESİLEMEZ

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Genel Koordinatörü Ahmet İncika sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada,” Artan maliyetlerinden dolayı üretim yapamaz hale gelen beyaz et sektörünün çekirdek üreticisi yok olmayla karşı karşıya. 27 Ekim 2017'de çıkartılan yönetmeliğin sahadaki uygulanırlığı ve çekirdek üreticinin üretimi sürdürülebilirliği kontrol altına alınmadıkça, denetlenmedikçe aşağı yönlü gidişin önü kesilemez.” dedi.

3 YILDIR ZAM YOK

Tavuk entegreleri tarafından 3 yıldır zam olmadığını belirten İncika, “Beyaz et üreticisi artan üretim maliyetlerini rağmen üretimi durdurmamış, patronlar tarafından yani entegreler tarafından tam üç yıldır zam almamıştır. 2017 -2018 yılları arasında %52 maliyet artışı olmuş, üreticinin bırakın kazancını öz sermayesi hiç olmuştur. Fakat bu gidişatın ülkeyi beyaz et ithal edecek pozisyona getireceği aşikar ortadadır.” dedi.

TAPULARI BANKALARA TESLİM ETTİK

Bankalara olan borçlarından dolayı borçlarını ödeyemediklerini belirten İncika, “Beyaz et çekirdek üreticileri olarak birçoğumuz bankalara olan borçlarımızı ödeyemez hale geldik ve bir çoğumuz tapularımızı bankalara teslim ettik. Yanlış yapılan tarım politikaları ve bürokratik engeller durumu bu hale getirmiştir. Umulur ki yapılan yanlışlardan dönülür ve sivil toplum örgütleri ne yani üretici örgütlerine hak ettiği değer verilir. Ortak çalışma ile tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği adına ne gerekiyorsa yapılır. Bizden sonraki nesillerin yani gençlerin şu durumda tarım ve hayvancılık tercih etmedikleri ortadadır. Köyden kentte göçü önlemek sadece ve sadece doğru ve kararlı adımlar atılarak sağlanacaktır.”dedi.

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