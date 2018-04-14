Kur rekorları kira tartışmasını alevlendirdi

Son 7 yıldır tüm gelişmelere rağmen kur üzerinden kira tartışmasını çözüme ulaştıramayan perakende sektöründe dövizdeki artışla bitmeyen kavga yeniden alevlendi.

Doların 4 TL sınırının üstüne demirlemesinin ardından, perakende sektöründe yıllardır sönmeyen kur ateşi yeniden alevlendi. Perakende şirketlerinin çatı derneği olan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, çarşamba günü yaptığı açıklama ile son 3 yılda kurdaki artış nedeniyle 3 milyar TL'lik ekstra bir kira yükü ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekmişti. Bu suçlamalara yanıt veren Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü ise “Maliyetleri sadece alışveriş merkezi yatırımcısı ödesin demekten başka çözüm getirmeyen, iki basiretli

tacir arasında yapılmış sözleşmeleri hiçe sayarak işine geldiği maddeleri kabul eden işine gelmeyen diğer maddeleri ise reddeden bir anlayışı anlayabilmek mümkün değildir” açıklamasını yaptı.

MALİYET 7 MİLYAR

Perakende şirketlerinin Türkiye genelinde 12 milyon metrekareye ulaşan kiralanabilir alanın yüzde 35'i için döviz üzerinden kira ödediğini açıklayan Sinan Öncel, özellikle yabancıAVM yatırımcılarının günlük kur üzerinden kira ısrarının kendilerini zor durumda bıraktığına dikkat çekmişti. “En düşük metrekare kira bedeli olan 30 dolar / Euro sepeti üzerinden hesaplarsak 3 yılda kira maliyetlerimiz yüzde 70 arttı. 2015'te 4.1 milyar TL olan yıllık maliyetimiz bugün 7 milyar TL'ye dayandı. Günlük kurda ısrar eden AVM'lere bu yıl fazladan en az 3 milyar TL fazladan ödeme yapacağız ” hesabını ortaya koydu. Her fırsatta yatırımların finansmanını döviz kredileriyle yaptıklarına ve kur artışından yatırımcıların da etkilendiğine dikkat çeken Hulusi Belgü ise, yaptığı yazılı açıklama ile suçlamalara yanıt verdi.

DÖVİZ, GERÇEĞİMİZ

Belgü, uzun vadeli fonlar ile kredilerin bankalar tarafından sadece döviz üzerinden verildiğini ve bunun da bir Türkiye gerçeği olduğunu işaret etti. “Sayın başkanın sadece kur dalgalanmalarında ortaya çıkıp yaşanan problemin tek mağduru kendileriymiş gibi hareket etmesinden, imzalı sözleşmeleri tanımazdan gelmesi için telkinde bulunmasından ve bunu yaparken yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı ayrımcılığı yapmasından ve her fırsatta serbest ticaretin içine devleti ve hükümeti çekmeye çalışmasından üzüntü duyuyoruz” diyen Belgü, önerdikleri future/option sistemlerinin perakende tarafından “Biz bu işten anlamayız” denilerek reddedildiğini kaydetti.

412 MARKA 397 AVM'DE

BMD üyesi 412 marka, 380 AVM'de ve caddelerde yaklaşık 70 bin mağazada 400 bine yakın kişiyi istihdam ediyor. 2018 sonunda derneğin yıl sonunda yurtdışında ulaşmayı hedeflediği mağaza sayısı ise 4000. AVM tarafına bakıldığında ise Türkiye'de son verilere göre 397 AVM bulunuyor. Bunun 82'si yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirilirken, toplam 12 milyon metrekarenin üzerindeki kullanılabilir alanın 3.3 milyon metrekaresinin yine yabancı yatırımcılara ait. AVM'lerin cirosu 2017'de 110 milyar TL'ye ulaştı.