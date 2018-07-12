Kurban fiyatları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi’nde düzenlenen “2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993’den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini söyledi.

“Emanetleriniz emanetimizdir.” düsturuyla yola çıkan TDV’nin, kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü belirten Erbaş, vakfın, “dini esaslara uygun ve güven veren” bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erbaş, “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla düzenlenen program kapsamında, yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde Başkanlığın, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirileceğini anlattı.

“KURBANLAR, MAZLUM KARDEŞLERİMİZE DAĞITILIYOR”

Vekaletle kurban kesim programının, Türkiye’de müftülükler, yurt dışında da büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğüne işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

“Yeryüzünde iyilik hakim olana kadar durmaksızın çalışmayı şiar edinen vakfımız, kestiği kurbanları yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an kurslarına ve öğrenci yurtlarına ulaştırmaktadır. Yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan başlamak üzere, Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kafkasya’dan Uzak Doğu ve Latin Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize kurban dağıtımı yapılmaktadır.”

Ali Erbaş, TDV’nin 25 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği ulvi emanetin bilinci ve asla suistimale müsaade etmeyen disipliniyle vekaletle kurban kesimi konusunda öncü ve örnek olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar 1 milyon 364 bin 158 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı vakfımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Başkanlığımız ve Vakfımız görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilmektedir.” diye konuştu.

Vatandaşları kurban vekaleti konusunda iyi niyetli, güvenilir, şeffaf ve profesyonel çalışmalara yönelmeye, istismara karşı uyanık ve hassas olmaya davet eden Erbaş, şunları kaydetti:

“Din istismarıyla mücadele amacıyla bugüne kadar 41 ilimizde gerçekleştirilen bilinçlendirme seminerlerinin, 13-15 Temmuz arasında da kalan 40 ilimizde yapılacağını bu vesileyle ilan etmek istiyorum. Başkanlığımızın birim amirleri, uzmanları, müftü ve vaizleri tarafından verilen seminer ve bilgilendirme ziyaretleri, illerde vali ve rektörlerimizden il idari kadrolarına, yazılı ve görsel basın organlarından sivil toplum kuruluşlarına, din görevlilerimizden halkımıza uzanan geniş bir yelpazede muhataplarına ulaşmaktadır.

Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun diyor, TDV tarafından bu yıl belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, ‘www.diyanetvakfi.org.tr’ ve ‘bagis.diyanetvakfi.org.tr’ adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca ‘0312 416 90 00’ numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.”

Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Din Hizmetleri Ataşelikleri ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabileceğini sözlerine ekledi.

AA