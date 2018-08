Büyük fırsatçılık! Nakliye fiyatları ikiye katladı

Kurban Bayramı'na 11 gün kaldı. Bu yıl ki kurban fiyatları geçen yıla oranla bir hayli arttı. Yetkililer bu artışın en büyük nedeninin nakliye firmaları olduğunu söylüyor. Şöyleki 10 gün önce 30 adet büyükbaş hayvanı 3 bin TL'ye Ağrı'dan İstanbul'a taşıyan bir tır şu an 6 bin TL'ye taşıyor. Kurbanlıklarını getirmek zorunda olduğunu belirten yetkililer nakliyecilerin bu durumu fırsata çevirdiğini ve fiyatları iki katına çıkardığını söylüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hem kurban kesecekler için hem de satışını yapacaklar için tüm yurtta hareketlilik başladı. Bayram öncesi, kırmızı et üreticileri kurbanlık piyasasını değerlendirdi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (TÜKETBİR) Bülent Tunç, bu yıl ki kurbanlık fiyatlarını nakliyecilerin etkilediğini söyledi. Tunç, “Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 22- 24 lira arasında değişiyor. Tabi bu rakamların üstüne çıkan da var. Bunun en büyük sebebi ise nakliye firmalarının fiyatları iki katına çıkarmaları oldu.” dedi.

3 BİN TL’DEN 6 BİN TL’YE ÇIKTI

2018 yılı kurban fiyatları bölgeye veya semtlere göre değişiklik gösteriyor. Bunun en büyük sebebi nakliye firmalarının fiyatları ikiye çıkarması oldu. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Ahmet Yücesan geçen hafta 3 bin TL olan nakliyenin şimdi 6 bin TL’ye çıktığını söylüyor. Yücesan, “Kurban Bayramı yaklaştıkça nakliyeciler fiyat arttırıyor. 10 gün önce Ağrı’dan İstanbul’a 30 adet büyükbaş hayvanı 3 bin TL’ye götürüyorlardı. Şimdi bu fiyat 6 bin TL’ye çıkmış durumda. Üreticilerde mecbur bu fiyat artışını kurbanlıklarına yansıtmak zorunda kalıyor.” ifadelerini kullandı.

HASTALIKLI OLABİLİR

Kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Yücesan hayvanlarını alırken mutlaka hastalığı var mı yok mu bakmaları gerektiğini söyledi. Yücesan,” Hayvanlar veteriner hekimler tarafından kontrol edilmeli yoksa hastalıklı olabilir. ” dedi.