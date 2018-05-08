Küresel ısınma hasadı etkiledi

Küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıkların yüksek olduğu bir kış mevsimini geride bırakan Türkiye'de bazı ürünler beklenenden erken olgunlaştı. Hasat önceki yıllara göre daha erken başladı.

Küresel ısınma her geçen gün etkilerini daha da hissettiriyor. Geçen yıllara göre daha yağışsız ve sıcaklığın yüksek olduğu bu yıl, bazı tarım ürünleri de erken olgunlaştı. Amasya’da kiraz, Doğu Karadeniz’de yaş çay, Çukurova’da buğday, Şanlıurfa’da ise arpa hasadı başladı.

KİRAZ HASADI BAŞLADI

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Amasya'da erkenci kiraz türleri bu yıl beklenenden 20 gün erkenden ürün verdi. Yörede ‘meyve diyarı' olarak adlandırılan Ziyaret beldesinde yaşayan Metin Çakar, “Kirazlarımız bu yıl mevsim şartlarından dolayı en az 20 gün erken oldu” dedi.

Normal şartlarda her yıl Haziran ayında kiraz hasadına başladıklarını ancak bu yıl kış döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için bu durumla karşılaştıklarını belirten Çakar (60), “Fiyatlar 5 ile 10 TL arasında değişiyor. Ben kirazları Samsun'a gönderiyorum. Çoğu arkadaşım ise il merkezine satıyor” diye konuştu.

Kirazın antioksidan özelliğinin de olduğunu vurgulayan Çakar, “Kiraz her derde devadır. Kiraz yiyen kolay kolay hasta olmaz. Hele hele şu mevsimde herkes bol bol kiraz yesin” diye konuştu.

ÇAY HASADI ÖNE ÇEKİLDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan çay üretiminde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hasat dönemi erken başlayacak. Eski Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, daha önce DHA'ya yaptığı açıklamada, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, “Bu nedenle yaş çay tarımının nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor” demişti.

Çay tarlalarında filizlerin yeşerdiğini ifade eden Sütlüoğlu, “Bu yıl bahar erken geldi ve havalar soğuk seyretmedi. Bugünden sonra havalar anormal bir şekilde soğumaması halinde geçen yıl mayıs ayında başlayan yaş çay kampanyası bu yıl nisan ayı içerisinde başlayacak.Hava sıcaklıklarına bağlı olarak çaylar filizlendi, yeşillenmeye başladı. Şu an görünen bu ayın sonuna kalmadan 2018 yılı yaş çay kampanya dönemi başlayacak. Çaykur olarak tüm fabrika ve alım yerlerimizde hazırlıklarımızı yaptık. Çay hasat sezonu erken başlasa bile Çaykur'un tüm fabrikaları üretime hazır durumdadır. Çay filizlerinin hasat olgunluğuna ulaşması ile birlikte fabrikalarımızı açarak ürün almaya başlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BUĞDAY HASADI DA ERKEN BAŞLADI

Sıcaklıkların etkili olması buğday hasadının da erken başlamasına neden oldu. Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım bugünkü köşe yazısında konuya yer verdi. İşte Ali Ekber Yıldırım’ın yazısının ilgili bölümü:

Küresel ısınmaya bağlı olarak tarımsal ürünlerde hasat dönemi de her yıl değişiyor. Bir çok üründe 2017’de bir ay geciken hasat bu yaklaşık 1 ay erken başladı. Büyük oranda yağışsız geçen Nisan ayı sonrası aşırı sıcakların da etkisi ile Çukurova’da buğday, Şanlıurfa ve yöresinde ise arpa hasadı başladı.