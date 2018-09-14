Kuveyt Dinarı Türk lirası karşısında değerlendi

Dünyanın en değerli parası olan Kuveyt Dinarı bu yılın başında Türk Lirası karşısında 12 liradan işlem görürken Eylül ayında 21 lira 40 kuruşa geldi.

Dolar karşısında ocak ayından bu yana değer kaybeden Türk Lirası dolardan da değerli olan Kuveyt Dinarı karşısında da eridi. Dünyanın en büyük petrol ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Kuveyt petrol ticaretini kendi para birimi ile yaptığı için değeri artıyor. Ülkeden petrol almak isteyen farklı ülkeler Kuveyt ile ticaret yapmak için Kuveyt Dinarı satın alıyor. Böylece ülke döviz stoku oluşturuyor. Döviz rezervi arttığı için Kuveyt Dinarı her geçen gün değer kazanıyor. TL karşısında 20 liranın üzerinde bir değere ulaşan Kuveyt Dinarı, dolar karşısında da değer kazanmaya devam ediyor. Bir Kuveyt Dinarı 3,3 dolar ediyor.

BAHREYN, ÜRDÜN VE UMMAN'IN PARALARI DA DEĞERLİ

Dolar ve Euro'dan değerli olan para birimlerinin başında Kuveyt Dinarı yer alırken onu sırasıyla Bahreyn Dinarı ve Umman Riyali takip ediyor. Bahreyn Dinarı 16 liranın üzerinde bir değere sahipken 15 lira 50 kuruşun üzerinde seyrediyor. Ürdün Dinarı ise TL karşısında 8 lira 50 kuruşun üzerinde bir değere sahip.