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Kuzey Marmara Otoyolu için kamulaştırma kararı

Kuzey Marmara Çevre Otoyolu kapsamında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Kartepe, İzmit (Merkez) gibi pek çok ilçede onlarca arazi için kamulaştırma kararı verildi.

Sozcu.com.tr
android-time 08:13 17 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Kuzey Marmara Otoyolu için kamulaştırma kararı
Kuzey Marmara Çevre Otoyolu kapsamında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Kartepe, İzmit (Merkez) gibi pek çok ilçede onlarca arazi için kamulaştırma kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, 3. Boğaz Köprüsü de dahil Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında kamulaştırma yapılacak yerler açıklandı. Kamulaştırılacak alanlar arasında Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Kartepe, İzmit (Merkez), Bayraktar, Gedikli gibi ilçelerdeki araziler bulunuyor.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında ekli harita ile listede güzergahı bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Son güncelleme: android-time 08:2117.10.2018
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