KYK personel alımı başvuru sonuçları açıklandı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 1120 kamu personeli alımı başvuruları tamamlandı. Başvurusunu tamamlayana adaylar KYK personel alımı sonuçlarını bekliyor. Yapılana açıklamaya göre KYK sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları bugün yani 28 Mayıs 2018 saat 16.45'te açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 1120 personel alacak. KYK personel alımı başvurularının ardından şimdi gözler sonuçlarda. Sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı da belli oldu. İşte KYK personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

ALIM YAPILAN KADROLAR

KYK Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 diyetisyen ve 5 destek personeli (şoför) olmak üzere toplam 15; taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli ve 81 destek personeli (şoför) olmak üzere toplam 449 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Yerleştirme, usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.

KYK Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak listede yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463'ü kadın 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.