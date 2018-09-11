Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları için tarih belli mi?

KYK yurt başvuruları son buldu. Barınma ihtiyaçlarına KYK yurtlarında çözüm bulmak isteyen öğrenciler yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Aynı zamanda öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman merak ediyor. İşte KYK yurt ve burs detayları...

android-time 10:55 11 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları için tarih belli mi?
KYK yurt başvuruları son buldu. Barınma ihtiyaçlarına KYK yurtlarında çözüm bulmak isteyen öğrenciler yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Aynı zamanda öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman merak ediyor. İşte KYK yurt ve burs detayları...

Yurt başvurusu yapan öğrenciler şimdi ise KYK başvuru sonuçları ne zaman araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinde yurt ücretleri ne kadar, KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtını bulabilirsiniz. KYK burs başvuru tarihi belli mi?

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı. Geçtiğimiz başvuru dönemlerinde sonuçlar Eylül ayı içerisinde açıklanmıştı. Bu sene için de yine Eylül ayı içerisinde KYK başvuru sonuçları açıklanması bekleniyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar