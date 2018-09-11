KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuruları için tarih belli mi?

KYK yurt başvuruları son buldu. Barınma ihtiyaçlarına KYK yurtlarında çözüm bulmak isteyen öğrenciler yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Aynı zamanda öğrenciler KYK burs başvuruları ne zaman merak ediyor. İşte KYK yurt ve burs detayları...

Yurt başvurusu yapan öğrenciler şimdi ise KYK başvuru sonuçları ne zaman araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinde yurt ücretleri ne kadar, KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının yanıtını bulabilirsiniz. KYK burs başvuru tarihi belli mi?

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.

Eğitimi 24 Eylül'den önce başlayacak öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için söz konusu illerdeki nöbetçi yurtlarımız açıktır ve öğrencilerimizi kabul etmektedir. İhtiyaç olması durumunda başka yurtlar da açılacaktır. — KYK (@GSB_KYK) 9 Eylül 2018

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı. Geçtiğimiz başvuru dönemlerinde sonuçlar Eylül ayı içerisinde açıklanmıştı. Bu sene için de yine Eylül ayı içerisinde KYK başvuru sonuçları açıklanması bekleniyor.