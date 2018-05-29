Londra’da 90 kişiyle görüşüyorlar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Londra'da 90 portföy yöneticisiyle görüşeceklerini söyledi. Şimşek ve Çetinkaya Merkez Bankası'nın bağımsızlığı noktasında Londra'da açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı iki hafta önceki Londra temasında Merkez Bankası'nın yürütmenin mesajlarını dikkate alması gerektiğini söylemiş bu açıklama 'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tehlikede mi' sorularını akıllara getirmişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün Londra’da sürdürüğü temaslara bugün de devam ediyor. Şimşek’e Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik ediyor. Başbakan Yardımcısı Twitter’dan yaptığı paylaşımda 90 portföy yöneticisiyle gruplar halinde görüşeceklerini söyledi. İkili dün Londra’ya varmıştı, bugün de görüşmeler devam edecek.

#Londra'dan merhaba! Yarın 07:00-22:00 arası gruplar halinde ~90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi & analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önceki Londra temaslarında Bloomberg’e verdiği bir mülakatta Merkez Bankası’nın yürütmenin sinyallerini alması gerektiğini söylemiş seçimden sonrası için para politikasında değişiklikler yapılabileceğini belirtmişti. Bu açıklama Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.

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PAZAR GÜNÜ İŞ DÜNYASI İLE İFTAR YAPMIŞLARDI

Londra ziyareti öncesi Şimşek ve Çetinkaya Pazar günü İstanbul’da da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile biraya gelmişti. Katılımcılar İstanbul toplantısında güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının ön plana çıktığını belirtmişlerdi.

İstanbul’daki toplantıya katılan bankacılar Şimşek’in söylemlerinde ekonomide bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara, mali disipline, sıkı para politikasına, piyasa ekonomisine bağlılığa ilişkin yer verdiğini belirtmişlerdi.

Londra görüşmelerinde de benzer mesajların ön plana çıkması, güven tesis etmek amacının ön planda olması bekleniyor. TCMB’nin özellikle son bir ayda attığı adımlarının da toplantıda ayrıntılı bir şekilde yatırımcılara anlatılması bekleniyor.

TARİHİ ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

TCMB ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından dün de sadeleşmenin son aşamasına geçileceğini açıkladı.

TCMB’nin önlemlerinin ardından dolar/TL geçen haftaki 4.90 zirvesinden yönünü sert bir şekilde aşağı çevirerek, tarihi zirveden gittikçe uzaklaşıyor.

TCMB 7 Mayıs’ta başladığı likidite adımlarıyla yaklaşık 10 milyar dolar döviz likiditesi rahatlatıcı adım attı. Banka zorunlu karşılık rezerv opsiyonu mekanizması döviz imkanı, TL depoları karşılığı döviz depoları ihalesi tutarları, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi ve reeskont kredisi ödemelerine sabit TL kurdan ödeme hakkı gibi adımlarla ay başından bugüne yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz likiditesini serbest bırakmış oldu.

Banka sözlü müdahalenin de aralarında yer aldığı adımlarının ardından geçen hafta 300 baz puanlık faiz artışına gittikten sonra ise dün piyasalar tarafından yakından izlenen sadeleşme sürecini de 1 Haziran’da başlayıp 7 Haziran’da tamamlamayı öngördüğünü açıkladı.

Bankacılar son dönemde geç adım atmakla eleştirilen TCMB’nin sadeleşme sürecine ilişkin proaktif davrandığına dikkat çekerken, atılan adımların en azından kısa vadede TL’deki günlük yüzde 5’lere ulaşan ve güven eksikliğinden kaynaklanan değer kayıplarının da sonu anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50’ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.

Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15’e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18’e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.