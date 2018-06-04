Malezya dış borcu için bankada hesap açtı

Dış borcu aşırı yükselen Malezya hükümeti bankada açılan bir hesaba vatandaşların para yatırmasını istedi. Ülkenin 250 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Malezya 250 milyar dolarlık dış borcuyla baş edebilmenin bir yolunu arıyor. 92 yaşında ülke yönetiminin başına gelen Mahathir Mohamad ‘Malezya Umut Fonu' isimli bir fona katılımı yaymaya çalışıyor. Ülke bir yandan eski Başbakan Najib Razak'ın yolsuzluk davasıyla çalkalanırken ülkenin dış borcunun 250 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Washington Post’un haberine göre; Malezya Maliye bakanlığı birkaç gün önce kurulan fonda şu ana kadar 2 milyon dolar toplandığını açıkladı. Bakanlık yazılı açıklamasında, “İnsanlar hükümetin üzerindeki yükü hafifletmek için gönüllü olarak kazançlarını paylaşmak istiyorlar” ifadesini kullandı.

‘ÜLKEMİZİN DURUMUNU ANLAYANLAR VAR’

Bakanlık her vatandaştan kampanyaya katılmasını istedi. Başbakan Mohamad insanların bağış yapmak istediğini bildiğini söyleyerek, “Ülkemizin çok zor durumda olduğunu anlayanlar var. Vatansever duruşlarını takdir ediyoruz” diye konuştu.

Malezya'da borç gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 80'ine ulaşmış durumda. Malezya Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan ederken de vatandaşlar değerli mücevherlerini ve altınlarını bağımsızlık mücadelesi için hükümete bağışlamıştı. Güney Kore vatandaşları 1990'ların ortasındaki Asya krizinde de benzer bir yaklaşım içinde bulunmuşlardı.

Fonun kurucusu Nik Shazarina Bakti, “Torunlarımıza yaptığımızın ülkeyi kurtarmada rol oynadığını söyleyeceğiz” diye konuştu.