Maliye Bakanı’ndan önemli açıklamalar

Maliye Bakanı Ağbal, canlı yayında NTV'nin sorularını yanıtlıyor. Ağbal son enflasyon rakamları ışığında, en düşük memur maaşının 3050, en düşük memur emeklisi maaşının 2094, en düşük SSK aylığının ise 1.650 TL'ye çıkacağını söyledi. Yüksek enflasyon yüzünden gelen zamma vatandaş sevinemiyor.

Ağbal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, “Maliye politikası para politikası noktasında ciddi bir destek verecek. Hazırlıklarını yapıyoruz. Mayıs ayı verisi yüzde 12,15. Bu bizim arzu etmediğimiz seviye. Bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız.

Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor. Son dönemde TL’deki normalin üzerindeki değer kaybı enflasyonu yukarı çekiyor. 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim gibi petrol ithal eden ülke açısından petrol fiyatlarının artması enflasyonu yukarı çekiyor.

‘ENFLASYONUN BİR KISMI MALİYET KAYNAKLI’

Son bir yıldır metal fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış var. Türkiye aramalı ithal eden ülke olarak fiyat artışlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyonun önemli kısmı maliyet kaynaklı. Önümüzdeki aylarda artışın devam edeceğini görüyoruz ama yıl sonuna doğru azalış trendine girecek.

Enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir. Enflasyonun aşğı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağız. Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım” dedi.

‘YÜZDE 4 ZAM YAPTIK’

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, “Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. 1 Temmuz’da buradan gelen ilave farkı ekleyeceğiz. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1’lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacak” diye konuştu.