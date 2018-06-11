Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Maliye Bakanlığı sınavla 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sınav duyurusu, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı.

BAŞVURULAR 2 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos’ta Ankara’da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınav başvuruları 2 Temmuz’da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30’da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

AA