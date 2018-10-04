Maliye Bakanlığı: İşsizlik fonu işlemi hukuki, haberimiz yoktu

İşsizlik fonu paralarının kamu bankalarına aktarılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "İşlem hukuki, bilgimiz dahilinde değil" diye konuştu.

Ekonomist Uğur Gürses’in kaleme almasından sonra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın işsizlik fonunun paralarının kamu bankalarının sermayesinde kullanılması hakkındaki açıklaması gündem oldu. İşsizlik sigortası ‘rekabetçi olmayan faizle’ Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank tahvillerini satın aldı.

Konu dün Meclis’e de taşındı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nunda konu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’ya soruldu. Meclis tutanaklarına yansıyan görüşmelere göre, Aksu Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank ile İşsizlik Fonu arasındaki tahvil ticaretinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haberi olmadığını söyledi.

‘BDDK’NIN ONAYLADIĞI BİR İŞLEM’

İki kurumun da hukuk içinde kalarak hareket ettiğini belirten Aksu, “Bendeki bilgi bu şekilde ve Hazine ve Maliye Bakanlığının yönlendirmesiyle yapılan bir işlem de değil, bilgisi dâhilinde olan da bir işlem değil. Sonuçta iki kurum birbirlerinin kâğıtlarını alıp satma konusunda serbestler. Bu, Sermaye Piyasası tarafından onaylanmış, aynı zamanda BDDK tarafından da onaylanmış işlemlerdir” dedi.