Malulen emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi?

Malulen emeklilik en erken emeklilik türlerinden biridir. Tabi belirli şartlara göre malulen emekli olunabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde de malul olan kişilerin aklında “kıdem tazminatı alabilir miyim?” sorusu beliriyor. Peki, malulen emekli olan vatandaşlar kıdem tazminatı alabilir mi? Cevabı haberimizde…

Engelli ve malulen emeklilik durumu diğerlerinden farklı olmakla birlikte en kısa sürede olunabilen emeklilik şeklidir. Fakat 10 yıl sigortalılık süresini doldurmuş ve 1800 prim gün sayısını tamamlamış olmak şartı ile birlikte.

Çalışan bir kişi malulen emekli olabilmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra kuruma emeklilik dilekçesi vermelidir. Çünkü bir kişi malulen emekli olmak istiyorsa ve gereken şartlara uygunsa o kişinin iş yerinden ayrılması şarttır. Bu bağlamda işverenin malulen emekli olanlara kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.

KİMLER MALULEN EMEKLİ SAYILIYOR?

Kamu görevlileri kapsamındaki SKG'lılar için çalışma gücünün en az % 60'ını görevlerini yapamayacak şekilde kaybetmiş, çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş olduklarına dair Sağlık Kurulu tarafından raporlanan kişiler malulen emekli olabilir.

MALULEN EMEKLİ OLAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Hukuki bir dille anlatmak gerekirse;

1475 sayılı eski iş kanununun yürürlükteki 14. maddesine göre, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında çalışılan süre oranınca Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

MALULEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN ALINAN RAPOR VE GÜN SAYISI NEDİR?

Bu raporun alınabilmesi içinse ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Sonrasında bu kişiler yetkili hastanelere sevk ediliyor. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor alamıyor. Malulen emekli olma talebinde bulunan kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1.800 gün prim ödemesi gerekiyor. Bu prim ödemesi yoksa bu ödemeyi borçlanma ile 1.800 güne tamamlayamıyorsa malulen emekli olamaz.

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