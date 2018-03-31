Malulen emeklilik yaşı kaçtır? 2018 Malulen emeklilik şartları için geçerli hastalıklar…

Malulen emeklilik yaşı ve şartlarıyla ilgili pek çok konu sigortalılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alan ancak detaylarına ulaşmanın zor olduğu bir konudur. Şimdi size o detaylarla ilgili bilgiler vereceğiz...

Malulen emeklilik, çalışan kişinin sağlık durumunda meydana gelen değişiklikler 4A, 4B vec’ye bağlı olarak çalışanları herhangi bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma güçlerini kaybetmesiyle oluşan emeklilik halidir. Malulen emeklilik hem memurlar hem de işçiler için geçerli bir durumdur. Malulen emeklilik durumunun yasa ve yönetmelikle şartları ve esasları belirlenmiştir. Kimlerin malulen emekli olabileceği ve emeklilik şartları SGK’nın 25221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliği ile belirlenmiştir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

İlk defa çalışmaya başladığınız tarihten itibaren;

– Çalışma gücündeki kayıp oranını en az % 60 ve üzerinde kaybetmek

– İşe giriş ilk tarihinden itibaren en az 10 yıllık sürenin geçmesi (Bakıma muhtaç derecede ağır engelli olanlar için bu şart aranmaz)

– En az 1800 gün sigorta priminin olması gerekir. (BAĞ-KUR) kapsamında başvuru yapacakların prim borcu bulunmaması ve iş yerini kapatması ya da devretmesi gereklidir)

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2018 İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

– İleri derece şeker hastalığı

– Travma sonrası gelişebilen stres ve obsesif bozukluklar

– Serebral Palsi

– Parkinson

– Epilepsi ve türleri

– Organ naklini gerektirecek kadar önemli hastalıklar

– Genetik bozukluklar

– Kanser

– Santral sinir sistemi hastalıkları

MALULEN EMEKLİLİK YAŞI KAÇTIR?

Yaş şartı aranmaz. Yukarıda belirtilen şartların birlikte sağlanmış olması yeterlidir.