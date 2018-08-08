Mardan Palace’a 8 milyonluk teklif

Türkiye'de toplam 13 otel ile faaliyet gösteren Titanic Hotel Grup, borçları nedeniyle kapanan Mardan Palace’a talip oldu.

Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından Antalya'nın Kundu Bölgesi'nde devreye alınan ancak borçlarını ödeyemeyerek icralık olan otel için yıllık 8 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiklerini açıklayan Titanic Hotel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Sahipleri ile el sıkıştık ama bankadan gelecek cevaba göre hareket edeceğiz. Orayı biz de açabiliriz, başkası da açabilir ama 1.4 milyar Euro'luk yatırımın kapanmasına gönlümüz razı olmaz” dedi.

Son olarak İstanbul Dolapdere'de yeni bir otel kiralayan Aygün, son iki yılda Türkiye ve İstanbul otellerinde politik krizler nedeniyle fiyatların 130 Euro'dan 60 Euro'ya kadar düştüğünü dile getirdi. İstanbul'un fiyat açısından eski performanslarını zorladığını kaydeden Aygün, “Hem resort hem de şehir otellerinde Antalya tarihi doluluğunu yaşıyor. Temmuz ayı yüzde

32'lik artış yaşandı. Otelcilik bir adres işi olmaya başladı” diye konuştu.

FAİZ PARASI ÇIKMIYOR

Yeni yatırımlarda ise daha çok kiralama yöntemini tercih ettiklerini kaydeden Aygün, “Oteli inşa etmeye kalksanız 100 milyon yatırım bedeli var. Bunu kredi olarak alsanız en az 5 milyon Euro faizi var. Otel 5 milyon Euro çıkarmıyor ki. Bu zaten hesap meselesi” dedi.