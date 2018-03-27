Facebook İngiltere parlamentosu tarafından sorguya çekilecek. 50 milyon kişinin kişisel bilgilerinin sızdırılmasının ardından Zuckerberg sağ kollarını ifade vermeye yollayacak.

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg saklanıyor… 50 milyon kişinin kişisel bilgilerinin üçüncü parti şirketlerle paylaşıldığının ortaya çıkmasından sonra İngiltere de Brexit seçimlerine Facebook'un etki ettiğini tartışıyor ve Zuckerberg'in İngiltere parlamentosunda hesap vermesini istiyor.

Telegraph'ın haberine göre Zuckerberg Londra'ya kendi gitmek yerine Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Müdür Yardımcısı Mike Schroepfer veya Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Chris Cox'ı göndermek istiyor.

İngiliz soruşturma komitesi konuyla ilgili Reuters'ın sorularını yanıtsız bıraktı.

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KİŞİ BAŞI 40 BİN DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Öte yandan Facebook kurulduğundan bu yana tarihindeki en zor günlerini geçiriyor. Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal sonucunda şirket, milyarlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabilir. ABD’de tüketici haklarını korumakla görevli Federal Ticaret Komisyonu, sosyal medya devi ile ilgili soruşturma başlattı. Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak. Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Alınan bilgiye göre; Komisyonun eski yöneticisi David Vladeck, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada; “Cambridge Analytica’nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehdidi ile karşı karşıya kalabilir” dedi.