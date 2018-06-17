Markalara göre Dünya Kupası forma dağılımları

Dünya Kupası'nda yer olan ülkelerin performanslarının yanı sıra giydiği formalar da ilgi odağı oldu. 32 ülkenin mücadele ettiği turnuvada takımların forma tasarımlarında toplam 8 markanın imzası bulunuyor. 12 takım Adidas'ın tasarladığı formaları giyerken, 10 takım da Nike tarafından tasarlanan formalarla turnuvada yer alıyor.

Dünyanın gözü Rusya’da. Futbol dünyasının en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası başladı. Bir ay sürecek olan futbol şölenine 8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 Asya ve 14 de Avrupa temsilcisi olmak üzere toplam 32 ülke takımı katılıyor.

Dünya Kupası’nda yer olan ülkelerin performanslarının yanı sıra giydiği formalar da ilgi odağı oldu. Öyle ki Arfika temsilcisi Nijerya’nın futbol federasyonu 3 milyon forma siparişi aldıklarını açıkladı. Nijerya forması almak isteyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklar sosyal medyada paylaşıldı.

Milli takım formalarının tasarımı her ülke için oldukça önemli. Ülke federasyonları forma tasarımları konusunda dünyanın önde gelen markalarıyla çalışıyor. Dünya Kupası’na katılan 32 ülkenin formalarını 8 marka tasarladı. Peki hangi ülke hangi markanın tasarladığı formaları giyiyor?

12 TAKIMIN FORMASI ADİDAS

Dünya Kupası’nda en çok takımı giydiren marka Adidas. Adidas, aralarında Arjantin, Almanya, İspanya gibi daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış takımların da olduğu toplam 12 takımın formasını tasarladı.

Adidas’ın ardından Nike da 10 ülke ile en fazla takımın formasını tasarlayan marka. Nike’ın formasını tasarladığı takımlar arasında Dünya Kupası’nı en çok kazanan takım olan Brezilya da yer alıyor. Bunun yanında Nike ile çalışan İngiltere ve Fransa’nın da dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Üçüncü sırada yer alan marka ise turnuvada yer alan dört takımın formasını tasarlayan Puma. Senegal, Sırbistan ve İsviçre’nin formalarını tasarlayan Puma, bunlara ek olarak daha önce dünya kupası şampiyonluğu yaşayan Uruguay’ın da formalarını tasarladı.

New Balance ise turnuvada yer alan iki takımın formasını tasarladı. Bu takımlar Amerika kıtası temsilcileri Kosta Rika ve Panama.

Umbro, Hummel, Errea ve Uhlsport ise turnuvada mücadele eden birer takımın formasını tasarladı.