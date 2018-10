Marmarabirlik zeytin fiyatlarını açıkladı!

Geçtiğimiz hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında 12 Ekim Cuma günü alımlara başlayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda ürün alım fiyatlarını da belirledi. Ortalama olarak yüzde 10 artış yapılarak, tavan fiyat 12.60 TL, taban fiyatta 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak belirlendi.

Marmarabirlik tarafından daha önce, 52 bin ton ürün alınacağı açıklanmış ve bu konuda kooperatiflerin bölge rekoltesi, gelen rekolte beyanları ve depo kapasiteleri göz önünde bulundurularak kooperatiflerin alacağı miktarlar belirlenmişti. Ayrıca ürün alımlarına ilişkin usul ve esasların, Kooperatif Yönetim Kurullarının yetkisine bırakıldığı da ifade edilmişti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bugüne kadar üreticilerimizden gelen taleplere her zaman olumlu yaklaştık. Üreticimizi mağdur edecek hiçbir eylemde bulunmadık, üreticimizin her zaman yanında olduk. Böyle zor bir yılda ortaklarımızdan beklentimiz, kooperatiflerine sahip çıkmalarıdır. Her zaman kooperatif bizim denilmektedir. Kooperatif sizin ise, zor günde sizin yanınızda olan kooperatifinize destek verme sırası da ortaklarımızdadır. İşte bu yıl, o yıl.”dedi.

GEÇMİŞ ÇABUK UNUTULUYOR

Marmarabirlik’te geçmişte yaşanan sıkıntılı günlerin çabuk unutulduğunu belirten Başkan Asa, konuyla ilgili şunları söyledi; “Görüyoruz ki, 2007 yılında İzmir karayolunun trafiğe kapatıldığı, yolların kesildiği dönemler çabuk unutulmuş. 2010 yılında göreve geldiğimiz gün uçurumun kenarında bir Marmarabirlik devraldık.Geçmişte ürün alamayan, ürün satamayan, ürün bedellerini zamanında ödeyemeyen, yatırım yapmayan, sürekli zarar eden, günden güne eriyen bir Marmarabirlik vardı.Bugün ise, yüksek miktarda ürün alan, ürün bedellerini zamanında ve 1 TL kredi kullanmadan ödeyen, satışlarını yüzde 75 arttıran, ihracat yaptığı ülke sayısını 18'den 54'e çıkaran, ihracatını yüzde 80 arttıran, gübre ve zirai ilaç desteği veren, kredi limitlerini yüzde 100 arttıran, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren, geçmiş dönemin borcunu halen taksitler halinde ödeyen, kar payı dağıtan ve her geçen gün büyüyen bir Marmarabirlik var.”

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Üreticilerimiz sadece bir yılı düşünmesin. Güzel giden bir sistem var. Bunu bozmak mı, yoksa bu güzel sistemin devam etmesini mi istiyorlar. Bu kampanya döneminde bunların sorgulanmasını gereken bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizin zorlu bir sınavdan geçtiği bugünlerde, ortaklarımızın da önceliği Marmarabirlik olmalıdır. Piyasa koşullarında 0.10 kuruş fiyat farkıyla başka bir alıcıyı tercih etmemelidir. İri daneyi tüccara satmak veya havuza koymak, ince daneyi de kooperatife getirelim düşüncesi olursa, Marmarabirlik için bir yıkım olur, buna da müsaade edemeyiz.”şeklinde konuştu.

FIRSATÇILAR ÜRÜNÜ UCUZA KAPATMAK İSTİYOR

Başkan Asa, “Üretimle ilgili arz fazlalığı mı var, tüccar geçtiğimiz yıl fiyatlarının altında alım yapmaktadır. Kaos ortamı yaratılmaya çalışılmakta ve ürün ucuza kapatılmak istenmektedir. Burada amaç, üreticinin panik yapmasıyla, iri daneyi kendilerinin almasını sağlamak, ince daneyi de kooperatife yönlendirmektir. Geçtiğimiz yıl stoklarımızda olan orta ve ince dane de yeterli miktarda ürünümüz var. Olgunlaşmış olarak üretici havuzunda olan ince dane fiyatlarını herkes çok iyi biliyor. Kimse bizden havuzunda satamadığı ürüne piyasa koşullarının üzerinde fiyat istemesin. Planlanan alım miktarı ve ürün alım fiyatlarına bakacak olursak, üreticiye sahip çıkan tek bir kuruluş var o da Marmarabirlik. Üreticilerimiz bunu çok iyi değerlendirmelidir. Bu zorlu kampanya döneminde açıklanan fiyatlarla Marmarabirlik olarak üreticimizin bir kez daha yanında olduğumuzu gösterdik.”dedi.

FİYATI DÜŞMEYEN TEK TARIM ÜRÜNÜ

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Sonuçta zeytin tekel ürünü de değil. Tarım ürünlerinde her zaman artış ve düşüşler yaşanmaktadır. Tamamen arz-talep dengesiyle ilgilidir. Bu yıl fiyatlarda düşüş olmamasının tek sebebi ortaklarımızın Marmarabirlik gibi bir kuruluşa sahip olmalarıdır.”dedi. Başkan Asa, zeytinyağı fiyatlarına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı;

ZEYTİNYAĞI LOBİSİ İŞ BAŞINDA

“Zeytinyağı fiyatlarının düşeceği yönünde bir algı operasyonu yaratılmaktadır. Yurtdışından zeytinyağı ithal edileceği dedikodusu yayılarak, yağlık zeytin fiyatlarını aşağı çekmek ve üreticiden yağlık zeytini ucuza kapatmak isteyen bir lobi var. Yüzde 32'ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmeden zeytinyağı ithalatı asla yapılamaz, üreticimiz bunu çok iyi bilsin. Zeytinyağı ithalatı yapılabilmesi için DİR (Dahilde İşlem Rejimi)kapsamında mevzuat düzenlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla ‘dışarıdan zeytinyağı gelecek' şeklindeki söylentilerin hiçbir dayanağı yoktur. Marmarabirlik olarak yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımız var. Bu kapsamda 3 bin ton zeytinyağı almayı planlıyoruz. Yağlık fiyatımız 3.25 TL'dir. Yağlık alımlarımızda gerekirse günün piyasa koşullarına göre fiyat artırılacaktır. 2018-2019 ürün alım kampanyasının zeytin üreticilerimize bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.”