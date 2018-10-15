Marmaris’te milyonluk tesisler çürüyor

Marmaris’te, kiraya verilmesine rağmen işletilmeyen devlete ait atıl vaziyetteki milyonluk tesisler kaderine terk edildi. Çürümeye terk edilen tesislerin akıbeti merakla bekleniyor.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde denize sıfır Köy Hizmetleri Kampı ile Adaağzı'ndaki Ziraatçılar Kampı bakımsızlıktan ayakta zor duruyor. Kiraya verilmesine rağmen yıllardır hiçbir işlem yapılmadan kaderine terk edilerek adeta çürümeye bırakılan Çamlı Köyündeki DPT tesisleri, İçmeler'deki denize sıfır Maliye Kampı ve Marmaris çarşısı içindeki eski Muğla Özel İdareye ait binanın akıbeti tam olarak bilinmiyor.

ÖNCE PAYLAŞILAMADI, ŞİMDİ ÇÜRÜYOR

İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde bulunan 30 dönümlük alan, 1982 yılında Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü’ne, personel eğitim merkezi tesisi yapılması için bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edildi. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kaldırılmasının ardından Muğla Tarım İl Müdürlüğü’ne, 2008’de ise mahkeme kararıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’na devredildi. İl Özel İdaresi tarafından, Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde açılan dava sonunda tesisler Muğla İl Özel İdaresine tahsis edildi. Plan ve Bütçe ile Turizm, Gençlik ve Spor komisyonunca Köy Hizmetleri Kampı’nın, 2012 yılında turizme kazandırılması için görüş birliğine varıldı. Şu anda ise 31 betonarme ev, 2 prefabrik ev, 171 yatak, su deposu, çamaşırhane, personel yemekhanesi, restoran, kafeterya, market, spor salonu, mescit, depo, ambar, kuaför salonu, müdür ve muhasebeci odası, bilardo ve masa tenisi salonu, santral ve güvenlik odası bulunan tesisler çürümeye terk edilmiş durumda.

ZİRAATÇILAR KAMPININ ADI KALDI

Paha biçilemeyen Yalancıboğaz yolu üzerinde Adaköy'deki 50 dönüm arazi Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 1996 yılında 49 yıllığına Dimet Turizm'e kiralandı. 90 yataklı 30 bungalov yapılması şartıyla bakanlıkça olur verilen yere yapılan tesislere imar izni çıkmayınca bir oda bir salon ve mutfaktan oluşan tesisler çürümeye bırakıldı. Farelerin cirit attığı tesisleri köpekler ve diğer sokak hayvanları mekan seçmiş durumda. Denize sıfır, sığla ve çam ağaçları arasında bulunan tesisin tüm ahşap aksamı çürüdü. Mutfak muslukları, tuvalet klozet ve tüm diğer malzemelerin çalındığı tesisler tam bir harabeye dönmüş vaziyette.

MALİYE KAMPI KİRADA AMA

İçmeler Mahallesinde Kumluörencik mevkiindeki 22 bin 581 metrekarelik alanda kurulu Maliye Kampı Marmaris Mal Müdürlüğünce turizm amaçlı olarak yıllık 2 milyon 601 bin lira karşılığında, 10 yıllığına kiraya verildi. Arazi, en son 7 Ocak 2011’de, 4 milyon 920 bin lira bedelle, 49 yıllığına Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye kiralanmıştı. Söz konusu firma projeyi iptal edince, ihale sözleşmesi de feshedilmişti.

Uzun zamandan bu yana atıl olarak bekletilen tesisler geçmişte Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak kullanılıyordu. Söz konusu arsa üzerinde konaklama ünitesi olan 39 adet tek katlı yapı ile çeşitli yaş ve türde toplam 603 adet bitki ve ağaç bulunuyor. Marmaris İlçe merkezine yaklaşık 7 km mesafede olup, denize cepheli, kıyıya bitişik bir konumdaki tesisler Marmaris turizm potansiyelinin en yüksek mevkilerinden birinde yer alıyor.

DPT KAMPINA ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

Üst düzey bürokratların 1980’li yıllarda gözde tatil yeri olan, ancak atıl vaziyette yıllardır çürümeye terk edilen Marmaris Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kampı da perişanları oynuyor.

Çamlı Mahallesi Taşbükü mevkiinde bulunan 60 bin metrekare ormanlık alan ve 16 bin 496 metrekare taşınmazı olmak üzere toplam 76 bin 496 metrekare alan üzerinde bulunan 400 kişi kapasiteli DPT kampı yıllık 520 bin YTL muhammen bedelle Yeni Mavi Ay Turizm Taşımacılık A.Ş.'ye 2033 yılına kadar kiraya verildi. Devrin ardından sosyal tesisler içindeki büro malzemeleri büyük bir salon içine üst üste istiflenerek çürümeye terk edilirken, önce dairelerin dış cephe boyaları dökülürken yıllar sonra da binalar kullanılmaz hale geldi.

ÖZEL İDARE BİNASI NE OLDU?

Muğla'nın büyük şehir olmasından önce Marmaris kapalı çarşı içinde kendi binasının iki katında hizmet veren Özel İdare, zemin katta ki üç dükkanı kiraya vererek para da kazanıyordu. Fakat aradan geçen süre içinde baş gösteren bazı sıkıntılardan dolayı dükkanlar kapatılarak atıl durumda bırakıldı. Sonra Özel İdare'de kapanınca bina yalnızlığa terk edildi.