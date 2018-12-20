Masa tenisinde geleceğin şampiyonları Darüşşafaka’dan yetişecek

Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA), Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Masa Tenisi Kulübü’nün ana destekçisi oldu. İş birliği kapsamında okulda masa tenisi ekipmanları baştan aşağı yenilenirken; uzun yıllardır ülkemizde farklı görevlerde bulunan, Çin asıllı eski milli sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Bayan A Takımı Antrenörü Merve Menge (Meng Li Wang) haftanın iki günü vereceği derslerle Darüşşafakalı öğrencilerin antrenörlüğünü üstlenecek.

155 yıldır ‘eğitimde fırsat eşitliği' misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, çocuklara spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü, Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ICBIA) destekleriyle yoluna artık daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

ÖĞRENCİLERİN ANTRENÖRLÜĞÜNÜ MENG LI WANG ÜSTLENECEK

Söz konusu iş birliği kapsamında; Darüşşafaka Masa Tenisi Kulübü'nün ihtiyaç duyduğu ekipmanlar Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve ICBIA tarafından sağlanırken; Darüşşafakalı öğrenciler masa tenisinde büyük tecrübeye sahip bir antrenörden ders almanın ayrıcalığını yaşayacak. Bu iki önemli kurumun öncülüğünde; Darüşşafaka Masa Tenisi Kulübü'nün antrenörlüğünü uzun yıllardır ülkemizde farklı görevlerde bulunan, Çin asıllı eski milli sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Bayan A Takımı Antrenörü Merve Menge (Meng Li Wang) üstlenecek. Merve Menge, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda masa tenisi sevgisinin aşılanması ve masa tenisi ruhunun canlanması için haftada iki gün okulda öğrencilerle bir araya gelerek masa tenisi sporunun inceliklerini öğrencilerle paylaşacak.

Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve ICBIA ile Darüşşafaka Cemiyeti arasında hayata geçen iş birliğine ilişkin lansman töreni, 19 Aralık 2018 tarihinde Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsü içinde yer alan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlendi. Etkinliğe, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin yanı sıra Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, ICBIA ve Darüşşafaka Cemiyeti yöneticileri, antrenör Merve Menge ve öğrenciler katıldı.

ORTAK İSTİŞARE, ORTAK İNŞA, ORTAK PAYLAŞIM…

Törenin açılışında bir konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'in özellikle masa tenisi alanında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığının altını çizerken, “Buradaki tecrübemizi sadece kendimize saklı tutmayıp; aynı zamanda bütün dünya ile paylaşmak aynı zamanda ülkemizin dünyadaki paylaşımcı tutumunun da en büyük göstergesi. Ortak istişare, ortak inşa ve ortak paylaşım… Bizim için en önemli yaklaşım işte bu. Bugün buradaki bağış törenini de aslında; bundan tam 40 yıl önce, 18 Aralık 1978 tarihinde ülkemizin başlattığı reform ve dünyaya açılma politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

BİR TOPLUMU YÜCELTMEK BİR KİŞİYİ EĞİTMEKLE BAŞLAR

Törenin açılışında kısa bir konuşma yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş; bir toplumu yüceltmenin aslında bir kişiyi eğitmekle başladığı bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti'nin, çıktığı bu zorlu yolda en büyük desteği çok değerli bağışçılarından aldığını ifade ederken, “Bağışçılarımızın bizlere verdikleri sonsuz destekler sayesinde, 155 yıldır bir çınar edasıyla yükselen; her geçen yıl daha fazla çocuğun ve ailenin hayatına dokunan Darüşşafaka olarak; en büyük motivasyon kaynağımız ise ülkemize ve milletimize sunduklarımız; Türkiyemizin toplumsal kalkınmasına katkılarımız… Bugün de bu heyecanla burada toplandık; Türkiye'nin toplumsal kalkınmasına verdiğimiz bir başka destekle hep birlikte gururlanıyoruz” dedi.

TOPLUMSAL KALKINMA YOLUNDA EĞİTİM VE SPOR YAN YANA YÜRÜYOR

Türk sporunun geleceğine ışık tutacak bu iş birliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve İstanbul Çinli İş Adamları ve Sanayicileri Derneği'ne teşekkür eden M. Talha Çamaş, “Bir ülkenin toplumsal kalkınmasında her zaman yan yana yürüdüğüne inandığımız eğitimin ve sporun; böyle bir iş birliği kapsamında yaratacağı sinerjinin Türkiye'nin aydınlık geleceğine de büyük katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Umuyorum ki; yakın gelecekte çok sayıda Darüşşafakalı kardeşimiz masa tenisi alanında kazanacakları başarılarla ülkemizi, milletimizi gururlandıracak; bizler de geriye bakıp hep birlikte bugünü hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA 32 ALTIN MADALYADAN 28'İNİ ÇİN KAZANDI

Yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip masa tenisi sporunun 1988 yılında Olimpiyat Oyunları programına alındığını sözlerine ekleyen M. Talha Çamaş şöyle devam etti: “Bugün masa tenisinde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alan Çin'in, 1988 yılından bu yana Olimpiyatlar'da dağıtılan toplam 32 altın madalyanın 28'ini kazandığını görüyoruz. Bu gerçekten inanması zor ama bir o kadar da ilham verici bir başarı. Bu iş birliğinin Darüşşafaka'da okuyan öğrenci kardeşlerimizin küresel vizyonuna da büyük katkı sağlayacağına eminim.”

MASA TENİSİ ÇİN'İN MİLLİ SPORUDUR

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang da İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin Türkiye'yi seven, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesine aktif olarak entegre olan ve Türk devletinin inşasında aktif olarak hizmet eden Çinli şirketlerin oluşturduğu bir dernek olduğunu ifade ederken, “Derneğimiz, Çin Büyükelçiliği ve Konsolosluğu liderliğinde, yaşamın her alanında aktif bir rol oynayarak ‘pozitif ve dinamik bir enerji' yaratmıştır. Çin ile Türkiye arasındaki barış ve dostluğun önemli bir elçisidir” şeklinde konuştu.

Masa tenisinin Çin'in milli sporu olduğunu da sözlerine ekleyen Gao Xiangyang, “Masa tenisi sadece bedeni güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda arkadaşlık ve barışı da sembolize ediyor. Dernek olarak; Darüşşafaka Cemiyeti için daha iyi öğrenim ve eğitim koşulları sağlamayı, daha fazla ping pong ustası yerleştirmeyi ve Çin hakkında daha fazla bilgi sahibi olan yeni nesil dostları toplumda kazandırmayı arzu ediyoruz” dedi.

BÖYLE BİR OKULDA EĞİTİM ALDIĞINIZ İÇİN GURUR DUYMALISINIZ

Powerchina Avrasya Bölgesi Başkan Yardımcısı Dong Juntao ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği olarak, sosyal bir toplum yaratma vizyonuyla, Darüşşafaka'da okuyan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesine, gelişmelerine katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Darüşşafaka 155 yıllık tarihi içerisinde çok önemli insanlar yetiştirmiş. Matematikçi Salih Zeki, Finansçı Hasan Ferit, Yazar Ahmet Rasim gibi Türkiye'nin önemli entelektüel insanlarını topluma kazandırmış; bu anlamda Türkiye'nin sosyoekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlamış bir okul. Arkadaşlar bu kadar şöhretli ve uzun bir tarihe sahip bir okulda eğitim aldığınız için gurur duymalısınız. Sizlerin de bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirip, eğitiminize ağırlık verip, kendinizi geliştirip, Türkiye'nin güçlenmesine; Çin ve Türkiye arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sevginin sınırı olmaz. Bizler sizin samimi arkadaşlarınız olarak sizlerle birlikte el ele tutuşarak Türkiye'nin geleceğinin daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız.”