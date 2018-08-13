Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MASAK yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı

Mevduat hesapları ve dolar kuruna ilişkin sosyal medyada manipülasyon yapan hesaplara MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

android-time 03:10 13 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
MASAK yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı
Mevduat hesapları ve dolar kuruna ilişkin sosyal medyada manipülasyon yapan hesaplara MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada dolaşan ‘Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi’ ve ‘Dolar kurunun sabitlenmesi’ iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber’in paylaşımında “Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan ‘Dövizlerin devlet eliyle TL´ye çevrilmesi’ serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip ‘Dolar kurunun sabitlenmesi’ gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı” ifadeleri yer aldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 08:0113.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar